El Real Murcia aguarda a la auditoría para decidir si denuncia a Gálvez

Los responsables del club han conseguido ahorrarse 300.000 euros del millón que han sido condenados a pagar por distintos despidos improcedentes de jugadores y empleados

Nueva Condomina ha acogido una rueda de prensa en la que el Real Murcia ha detallado los diferentes procesos judiciales que han afectado al club en los últimos meses. El consejero Francisco Cobacho y los abogados que llevan los distintos pleitos murcianistas -Evaristo Llanos, Antonio Ruiz, Antonio Rubio, Luis María Rabadán y Justo Páez- han desarrollado temas como las sentencias en contra que ha recibido la entidad por el despido improcedente de jugadores o los movimientos que se están realizando antes de decidir si finalmente se denuncia la gestión de Víctor Gálvez.

Evaristo Llanos, letrado al que el Real Murcia acudió tras conocerse la denuncia presentada contra Víctor Gálvez por Higinio Pérez, indicaba que después de que el fiscal archivara la acusación lanzada por el ex consejero murcianista, el club grana sigue su propio camino para intentar llegar al final de la gestión acometida por el oriolano durante sus meses como presidente.

El abogado grana fue cauto. Indicando que se va a llegar "hasta el último extremo", también dejó claro que, aunque "casi con toda seguridad se pondrá una querella en los juzgados", no se pueden dar pasos en falso. "Hay que ir al juzgado con pruebas documentales y periciales", señalaba. Desde que la PARMU asumió el control del Real Murcia el pasado mes de noviembre, el consejo de administración siempre ha prometido que se iban a tomar medidas legales contra la gestión de Gálvez, sin embargo, ocho meses después, desde Nueva Condomina no se ha llevado a cabo ningún movimiento. Ahora, en la última rueda de prensa, se ha mantenido el discurso, y aunque Llanos no quiso hablar de fechas concretas, sí indicó que en unos "dos meses" se podrá decidir si hay motivos para denunciar al oriolano.

Para evitar patinar, el abogado murciano quiere contar con el mayor número de balas posibles, de ahí que esté esperando la auditoría de las cuentas de los últimos ejercicios. Serán los expertos económicos los que confirmen si hay ingredientes suficientes para poder demostrar si Gálvez pudo cometer administración desleal o si en algún momento desvió dinero del club a sus propias cuentas.

La estrategia a seguir por Evaristo Llanos es esperar al "cierre de la contabilidad". "Es importante esperar a que se termine", decía, destacando que esa auditoría la está llevando una empresa "externa al club" y que ellos "mostrarán cuáles son las discrepancias que hay entre la contabilidad real y la contabilidad que intentaban plasmar los anteriores gestores", confirmando si "hay mala fe o falsedad de cuentas". En función del resultado de esa auditoría se determinará, continuaba Llanos, "qué puntos concretos pueden llevarnos a poner una querella por administración desleal o apropiación indebida, o cualquier conducta de desvió de dinero que se haya ido al bolsillo equivocado".

Una vez que estén sobre la mesa las cuentas auditadas, el siguiente paso del que habló el abogado murciano consiste en realizar un "dictamen pericial" para demostrar cuáles son las irregularidades contables y si estas son fruto "de un error, de mala pericia o son tan graves que se han llevado a cabo a cosa hecha". "Esto servirá para determinar si falta dinero o si se han cobrado cantidades que no han entrado en el club". A partir de ahí, continuaba Llanos, se decidirá si "se interponen acciones civiles o mercantiles o una querella criminal".

Pese a insistir que "hay cantidades importantes de dinero faltan", dejó claro que "debemos actuar con toda la prudencia", volviendo a que todo esto debe "ser certificado por los auditores".

Tras la intervención de Evaristo Llanos, el consejero Francisco Cobacho tomó la palabra para dar detalles económicos de la gestión de Víctor Gálvez. Aunque esas cifras deberán ser confirmadas por los auditores, el responsable del club grana avanzó que "cuando entramos los Gálvez nos entregaron una contabilidad de cobros y pagos que decía que habían puesto 355.000 euros más de lo que habían recibido. Después de hacer una revisión nosotros, hemos visto que ellos han cobrado 221.500 euros más de lo que han puesto". "Estas diferencias se han generado por una serie de pagos que no se han producido o que no se han acreditado a fecha de hoy", añadía Cobacho, quien incluso habló de que habían mantenido dos reuniones con Gálvez para aclarar esas entradas y salidas de dinero, pero que "a día de hoy ya no nos facilitan información".

"Los 577.000 de diferencia entre lo que decían y lo que ha sido se desglosan de la siguiente manera. 300.000 euros en pagarés sin fondos, 71.000 euros que se pagaron desde las propias cuentas del club, 70.000 euros en pagos a futbolistas y agentes que están sin justificar, 50.000 euros en pagos a trabajadores de Gálvez Brothers que no tienen factura, 48.000 euros de pagos de caja sin justificante y 37.000 euros en conceptos más pequeños", detallaba el consejero murcianista, quien señalaba que pese a ser "datos fiables", estos tienen que ser "contrastados por la auditoría".

Además de exponer los pasos que se están dando para intentar destapar toda la gestión de Víctor Gálvez, el equipo jurídico del Real Murcia también dio datos sobre los últimos juicios que han afectado al club, especialmente por denuncias de jugadores despedidos de forma improcedente. Luis María Rabadán hablaba de las distintas reclamaciones, condenando cómo han hecho las cosas los gestores anteriores, quienes firmaron "contratos desproporcionados, de duración excesiva y con cláusulas de blindaje", que ahora están perjudicando a la entidad, condenada a pagar "más de un millón de euros" a los distintos demandantes. Indicaba también que se ha conseguido una quita de "unos 300.000 euros", y que de los más de 600.000 restantes la mayoría ya se han pagado o se han acordado aplazamientos.