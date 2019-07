Araujo: "Me atrajo el interés por mí. Necesitaba sentirme importante"

El Fútbol Club Cartagena ha presentado a Quim Araujo como nuevo jugador albinegro. Un futbolista que ha sido objeto de deseo del club durante muchos años. «Incluso Paco (Belmonte) fue un día a un partido del Eldense (temporada 2015-2016) para firmarlo pero se lo llevó el Valencia Mestalla», destacaba Manolo Sánchez Breis, mánager general del Cartagena.

'El Mago', como le apodan, ya ha pronunciado sus primeras palabras como nuevo miembro de la casa albinegra y lo que destacaba como «clave» para su contratación por un año con el Cartagena era «el interés mostrado. Necesitaba un sitio donde apostaran por mí. Llevamos un mes hablando y hemos tenido un feeling especial. Creo que aquí pueden sacar lo mejor de mí y eso ha determinado que llegase».

El mediocentro procede del Córdoba, equipo con el que ha descendido a la Segunda División B y conjunto en el que no ha sido un fijo en el once. Participó en 21 encuentros, en 16 fue titular, pero solo completó 4 partidos. Un balance pobre en su última campaña. «No he tenido mucha continuidad para ganarme un sitio. También, que los ratos que he jugado no han sido como para darme esa oportunidad. Son las cosas del fútbol. Me he comportado siempre como un profesional y he querido ser mejor en cada entrenamiento. Los momentos de los equipos también marcan las individualidades. Son muchas cosas a analizar. Tendré parte de culpa pero al final, un jugador necesita confianza para crecer. Me he hecho más fuerte después de todo esto», decía el barcelonés. Además, decía Araujo que en Córdoba «estaba muy a gusto. Es otro gran club. Mi intención era continuar allí. Me dijeron que no querían contar conmigo. Desde ese momento, se intensificaron las conversaciones con el Cartagena. Me debía a ese club. Mientras estuviera bajo un escudo, eso había que respetarlo».

Su última temporada en Segunda y este cambio a un club de inferior categoría puede hacer pensar que es dar un paso atrás en la evolución profesional, pero Araujo lo ve distinto. «No creo que haya retrocedido. Para mí, este equipo es fútbol profesional. La categoría es Segunda B pero el proyecto deportivo es el mismo que el de un Segunda».

Concluía el futbolista asegurando que desde el primer momento ha notado «esas muestras de cariño de la afición, que es muy importante. Sinceramente, después de todo, lo necesitaba».