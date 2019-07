Adrián Hernández: "Todavía faltan fichajes, la prioridad es la defensa"

Adrián Hernández se mostró muy satisfecho por la imagen que dieron sus jugadores en el amistoso del martes frente al Levante. El técnico grana, que debutaba en el banquillo, no solo habló del primer choque de pretemporada sino que también analizó la actual plantilla. Dejando claro que en estos momentos todo está pendiente de la salida de jugadores, el preparador murciano también indicaba que «todavía faltan cosas por llegar», dando «prioridad» a la línea defensiva. Para la zaga, Adrián Hernández cuenta ahora mismo solo con los centrales Edu Luna y Antonio López. El primero fue titular en el amistoso del martes, mientras que el segundo se acaba de incorporar al grupo tras disfrutar de unos días extras de vacaciones. Al contar solo con un central, porque Armando no se vistió al no estar claro si continuará o no en el equipo, el técnico grana tuvo que retrasar al centrocampista Juanra.

Con Hugo Álvarez y Charlie Dean ya con las maletas hechas para salir del Real Murcia, Julio Algar podrá reactivar la llegada de nuevos fichajes. Además de dos centrales, el club grana también tiene pendientes la contratación de jugadores de banda, tanto para la defensa como para el extremo.