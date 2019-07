Hugo encuentra cariño en el UCAM y Charlie se marcha al Majadahonda

El defensa vigués regresa al club universitario.

Hay matrimonios que están condenados a romperse. Y el de Hugo Álvarez con el Real Murcia era uno de ellos. El central gallego tenía contrato en vigor con los granas, y en la mayoría de los escenarios hubiera elegido quedarse en Nueva Condomina, pero en los despachos del club grana pensaban otra cosa, de ahí que ayer ambas partes dejaran vista para sentencia el fin de una relación que comenzó hace justo un año. De nada han servido los gestos del futbolista, uno de los pocos que quitó la denuncia ante la AFE y aplazó las cantidades impagadas del pasado curso; tampoco valió que propusiese rebajarse el salario a cambio de renovar otro año... Todos sus guiños siempre eran respondidos con presiones y filtraciones interesadas por parte de un consejo de administración que no ha dudado en poner a los jugadores que no entran en sus planes a los pies de los caballos para que los aficionados les cuestionen en redes sociales.

A la misma vez casi, Charlie Dean también ultimaba ayer su salida del Real Murcia. El inglés tiene un acuerdo con el Rayo Majadahonda. A la espera de que se hagan oficiales los acuerdos, ninguno de los dos volverá a vestir de grana.

Hugo Álvarez, que había pedido vacaciones extras para no incorporarse a los entrenamientos de pretemporada y así evitar alargar el culebrón, prácticamente resolvía ayer su contrato -falta hacerlo oficial- y en las próximas horas lucirá la camiseta de su nuevo club. Y para ello no tendrá ni que cambiar de casa. Porque Álvarez ha encontrado en La Condomina el cariño que no le han dado en Nueva Condomina. El UCAM Murcia, que desde el primer momento se interesó por la situación del futbolista, considerándole una pieza básica para su nuevo proyecto, ha conseguido que el gallego vuelva a la que fue su casa en la temporada 2016-2017, concretamente en la que los universitarios militaron en Segunda División.

Andaba Pedro Reverte detrás de Álvarez desde hace ya muchos meses. No lo puso conseguir el pasado curso, cuando Víctor Gálvez rompió el mercado; tampoco se puso a tiro en enero, cuando ya se habló de la posibilidad de que se marchara de un Real Murcia en el que la inestabilidad no tenía fin. En las próximas horas, se producirá el reencuentro, y es que el director deportivo del UCAM no solo confió en el gallego para el proyecto de Segunda con los universitarios, sino que también lo tuvo en su etapa en el FC Cartagena. Hugo Álvarez se convertirá en el séptimo fichaje de los universitarios. A la espera del gallego, Kevin Presa, Carlos López, Gianni Cassaro, Higón, Perales, Barbosa y Viti ya entrenan a las órdenes de Rubén Albés.

La marcha de los dos centrales también supone un alivio para el Real Murcia, que después de dos meses no conseguía desbloquear el tema de las rescisiones con los futbolistas mejor pagados de la plantilla. Ante la incapacidad de Julio Algar, director deportivo grana, tuvo que ser el consejo de administración el que diese el paso, con una reunión con el futbolista, que además ya quería empezar una nueva etapa.

Y es que en Nueva Condomina ha vivido una pesadilla. Primero fueron los impagos de Víctor Gálvez -hasta cinco meses estuvieron sin ver ni un euro-, luego las presiones para que se rebajasen el salario, posteriormente los retrasos y la mala racha deportiva. Así hasta la decepción de no solo no meterse en el play off sino el tener que competir por no descender. Charlie Dean hablaba hace unos días de falta de respeto, Hugo Álvarez ha preferido no levantar la voz. Desde hoy, ambos, ya piensan en disfrutar de un futuro mejor en sus nuevas casas.



13 de julio de 2016. Tres años después vuelven a reencontrarse con Reverte

Hugo Álvarez conoce a la perfección la que será su nueva casa a partir de ahora. Y es que el central gallego ya militó en el UCAM Murcia en la temporada 2016-2017, campaña en la que los universitarios jugaron en Segunda División. El pasado 13 de julio se cumplieron tres años desde que el ya exgrana fuese presentado por Pedro Reverte como refuerzo universitario. En la imagen, el director deportivo da la bienvenida a Hugo Álvarez y a Natalio, otro de los fichajes.