Al UCAM solo le faltan dos fichajes tras la llegada de Marques Townes

El club busca un ala-pívot y sigue pendiente de Radoncic.

El UCAM Murcia CB afrontará el mes de agosto prácticamente con los deberes hechos al contar ya con más del ochenta por ciento de su plantilla para el próximo curso. Y es que, el conjunto universitario anunció ayer la llegada del escolta Marques Townes para reforzar la línea exterior. Por lo que tan solo faltan dos fichajes para dar por cerrado el plantel que dirigirá Sito Alonso en la Liga Endesa. El jugador norteamericano, con pasaporte dominicano, afrontará en Murcia su primera experiencia como profesional tras destacar las últimas temporadas en la liga universitaria de Estados Unidos (NCAA) con los Loyola Ramblers, equipo por el que también pasó Milton Doyle.

Eso le ha permitido poder disputar la Summer League de la NBA en Las Vegas hace unas semanas y ahora mismo se encuentr trabajando con la selección de la República Dominicana, junto a Sadiel Rojas y el entrenador Néstor 'Ché' García, para preparar el Mundial de China que arrancará a finales de agosto. De hecho, disputó el amistoso de hace tres días frente a Nigeria en el que anotó 14 puntos y repartió tres asistencias. «Es un jugador muy intenso, que transmite mucha energía en el campo y capaz de hacer cosas buenas tanto en defensa como en ataque», explicó Alejandro Gómez, director general del UCAM, en una declaraciones que recoge la página web del club murciano.

Sus cualidades físicas son una de las virtudes de Townes, quien no duda en castigar los huecos de las defensas rivales ya sea entrando a canasta -uno de sus puntos fuertes- o desde el perímetro. Es una baza perfecta para las transiciones rápidas y eso es, en parte, a su gran capacidad para leer el juego y buscar a sus compañeros. El escolta, de 24 años y 1,93 metros de estatura, coincidió en el instituto con Karl Anthony Towns, una de las estrellas de la NBA. «Es un jugador de baloncesto increíble, uno de los mejores compañeros de equipo que he tenido, y una persona increíble», decía hace poco más de un año el pívot de los Minnesota Timberwolves, en unas declaraciones que recoge la web Bleacher Report, después de que el nuevo jugador del UCAM alcanzase la Final Four de la NCAA con Loyola.

De hecho, el dos veces All-Star de la NBA, le felicitó por videollamada ese día y ambos mantienen el contacto junto a Wade Baldwin, jugador de Portland Blazers, y diez compañeros más a través de un grupo en el que se intercambian mensajes. Tanto Towns como Townes se criaron en Nueva Jersey, pero ambos cuentan con orígenes dominicanos. Al conjunto universitario le faltan tan solo dos incorporaciones para alcanzar las doce fichas en su plantilla y una de ellas debe ser de cupo de formación. Por ello, se sigue esperando a Dino Radoncic, quien está resolviendo su último año de contrato con el Real Madrid, y se busca a un ala-pívot que acompañe a Jarell Eddie.