Héctor Camps y Rulo ya lucen la elástica del Yeclano

Los dos fichajes anunciados en los últimos días por el Yeclano Deportivo fueron han sido presentados en rueda de prensa en la sede del club, con evidente satisfación del entrenador Alejandro Altamirano Sandroni, Y es que ambos, con sus consideraciones diferentes cada uno, cumplen al 100% las aspiraciones para sus puestos que pretendían desde la entidad azulgrana.

El técnico hizo especial hincapié en la importancia de la incorporación del lateral izquierdo Héctor Camps, que viene de jugar el play off de ascenso a Segunda con el Cornellá, y que declaró que "llevaba cinco años lejos y en una decisión compartida con mi pareja el volver cerca de casa, ya que somos de Alicante". Pese al cambio de pelear por subir a la Liga 123 a llegar a un recién ascendido, Camps afirmó que "no he tenido demasiadas dudas porque me han hablado muy bien de la seriedad de este club y de lo bonito que es jugar en casa con esta gran afición". Respecto a su posición, el alicantino destacaba que "comencé siendo extremo izquierdo y con el paso de los años acabé en el lateral, lugar donde me encuentro más cómodo y donde tengo llegada para sorprender".

El otro fichaje que fue presentado fue Raúl Bonillo 'Rulo', con todavía 21 años y que se define como "un jugador ofensivo que me gusta jugar tanto en la banda derecha como en la mediapunta, interactuando por dentro, dando asistencias y disparando a balón parado". Desde el club consideran que este jugador se había convertido en top en el grupo valenciano tras un sensacional año en Xátiva y con medio año de experiencia en Segunda B en el Saguntino, y él mismo reconoció en rueda de prensa que "en los primeros entrenamientos estoy comprobando que hay mucho nivel, especialmente en los puestos a los que aspiro jugar, y estoy con muchísimas ganas de hacer una gran temporada".

Los entrenamientos de la pretemporada van a buen ritmo, y tras este miércoles en el que hubo doble sesión con tarea de gimnasio por la mañana y entrenamiento en Las Pozas por la tarde, el equipo encara el primer amistoso de los que jugará, con el Murcia de División de Honor como rival en la mañana de este sábado a partir de las 9:30 horas en el Campus de Espinardo. Respecto al resto de fichajes, el club sigue negociando con un central y un pivote, y salvo alguna oportunidad como la surgida con Héctor Camps, el puesto de delantero rápido y de desmarque probablemente se retrase hasta finales de agosto para aprovechar descartes de filiales o de equipos.