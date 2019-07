Breis: "Esta es una semana clave para saber el futuro de Toché"

Sobre Elady afirma que "le veo con esta camiseta la próxima temporada".

Los días siguen pasando y uno de los culebrones de este verano continúa sin resolverse. El caso Toché está siendo, sin duda, el asunto del que más textos se están escribiendo. Pero, para el mánager general del Cartagena, Manolo Sánchez Breis, este tema podría estar entrando en un momento decisivo porque «esta es una semana clave».

El mandatario albinegro aseguraba que «está previsto que dé una rueda de prensa en Oviedo y trabajamos por intentar convencerlo para que sea jugador del Cartagena esta temporada. Me encantaría poder decir que viene. El interés del club es ese y el de Toché es venir. Es un jugador muy cotizado y en algún momento se le puede cruzar una oferta que no podamos igualar y no firme con nosotros». Pero no se pierde la esperanza de que el de Santomera termine recalando en la que fuera su casa durante dos cursos hace ya 8 años.

Además, Breis también se refería a Donovan Wilson, futbolista pretendido hasta hace una semana, según el directivo albinegro. «Donovan no ha rechazado al Cartagena, sino nosotros a Donovan. Nos gustan jugador que valoren este escudo y esta camiseta. En este caso, seguramente por desconocimiento al tratarse de un futbolista extranjero, me daba la sensación que le daba igual jugar en el Cartagena que en otro club. Y luego, se dan circunstancias que yo no considero éticas y por eso dejamos de pujar por él hace ya 6 o 7 días», explicaba Sánchez Breis. El pasado domingo, el Burgos informó de su fichaje.

Y otro de los nombres propios que se trataron en la comparecencia del dirigente cartagenerista fue el de Elady, claro. Breis tiene buenas vibraciones y afirmaba que «veo al jugador con la camiseta del Cartagena el año que viene. Yo no sé cuándo se va a hacer esa oferta irrechazable pero ahora es futbolista nuestro». Continuaba el murciano explicando que «no hay una fecha tope para que se tome una decisión. pero lo que sí le hemos dicho a Elady y su representante es que, cuantos más días pasen, más caro va a salir. El tiempo que tenemos de buscar un sustituto de la entidad de Elady es más pequeño».

Por último, Breis hablaba de fichajes. «Lo normal es que venga un delantero. También un jugador de banda, un centrocampista y un central, estos sub-23. No descarto la continuidad de Mario bajo palos», concluía.