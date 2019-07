Chumbi, un precedente que no ayuda

El Real Murcia marcó una línea roja a finales del mes de mayo. Desde el consejo de administración del club grana se dejó claro que el presupuesto de la plantilla sería de 700.000 euros y que se establecería un límite salarial por el que ningún jugador del primer equipo ganaría más de 40.000 euros. La consigna en los despachos era clara, y pronto se trasladó a aquellos futbolistas con contrato que sobrepasaban esa cantidad. Sergi Maestre, Forniés, Hugo Álvarez, Armando, Charlie Dean, Víctor Curto y Chumbi, con salarios muy por encima de esa cifra, fueron avisados. O aceptaban las nuevas condiciones impuestas desde Nueva Condomina o se marchaban sin exigir nada a cambio.

Dos meses después del cierre de temporada, Maestre y Forniés ya entrenan con sus nuevos clubes, mientras que Hugo, Dean, Armando y Curto siguen vistiendo de grana a la espera de acontecimientos. El único que tiene su puesto asegurado en la plantilla es Chumbi. El delantero murciano, tras un tira y afloja con los responsables de la entidad, perdonaba un pequeño porcentaje de lo que tenía firmado para convertirse en uno de los nombres importantes del equipo entrenado por Adrián Hernández.

El 10 de julio se acabó el culebrón cuando el Real Murcia anunciaba que Chumbi seguirá marcando goles en Nueva Condomina. Pero para asegurar la continuidad del delantero murciano, los responsables granas tuvieron que saltarse el límite salarial que solo unas semanas antes habían considerado inamovible. El atacante ganará 55.000 euros, una cifra que sobrepasa en 15.000 los 40.000 euros que Julio Algar tenía como límite.

Esa excepción realizada por el Real Murcia está pasando ahora factura. Y es que los jugadores a los que, por un lado, se les ha pedido que reduzcan sus salarios, y, por otro, se les ha abierto la puerta de salida al informarles que no se pueden pagar sus nóminas no entienden que haya una doble vara de medir a la hora de renegociar contratos. Ya lo dijo Charlie Dean incluso antes de que se conociese la renovación de Chumbi. «Se habla de llegar a 40.000 euros y públicamente se ha hablado de 60.000 euros para firmar a un delantero. Eso me parece faltar el respeto a mí y a mis compañeros. No hay credibilidad», indicaba el central en Onda Regional, donde también desvelaba que a él le habían ofrecido solo 23.000 euros para continuar.

Las palabras del todavía jugador murcianista se hicieron realidad el 10 de julio, cuando el consejo de administración daba el visto bueno al nuevo contrato de Chumbi, quien, pese a perdonar dinero, sigue muy por encima del límite salarial que se ha venido defendiendo en Nueva Condomina tanto por Julio Algar, director deportivo, como por el resto de consejeros.

Dicha decisión no ha hecho más que atrancar aún más si cabe las negociaciones con Charlie Dean, Hugo Álvarez, Armando y Víctor Curto, los cuatro jugadores que no entran en los planes del club, aunque a los dos últimos se les ha dado la posibilidad de seguir en la plantilla si aceptan un contrato a la baja.

El gallego, que no se ha incorporado a los entrenamientos al llegar a un acuerdo con el club para tener vacaciones extras a la espera que se solucione su salida, tiene una ficha de 90.000 euros y pide una compensación económica porque hace un año renunciaba a ofertas de Segunda para jugar en el Real Murcia. Muy parecido es el caso de Dean. Aunque el inglés está entrenando, la resolución de su contrato no llega porque en las oficinas de Nueva Condomina insisten en que no le van a dar ningún dinero por la rescisión.

También entrenan a las órdenes de Adrián Hernández tanto Armando como Curto, pero ninguno tiene la continuidad asegurada. El murciano, que ya se rebajó el salario hasta los 55.000 euros en enero, no está dispuesto a hacer más concesiones, y eso que las presiones desde el consejo de administración son cada día mayores, incluso hoy en el primer amistoso de la pretemporada podría ni vestirse, en otra decisión de los despachos para forzar al jugador para que finalmente ceda. El centrocampista, que lleva cinco temporadas en el club, quiere continuar sí o sí en Nueva Condomina, pero no se descarta una salida.

Más o menos en la misma situación está Víctor Curto. El delantero se rebajó la ficha a 35.000 euros en el pasado mercado invernal. El esfuerzo tampoco es suficiente para los actuales gestores granas, que han pedido al atacante que dé otro bocado a su nómina o que busque una salida. Mientras que se resuelven las negociaciones, posiblemente hoy el catalán, que ya tiene 37 años, tampoco entre en los planes de Adrián Hernández en el partido frente al Levante en Pinatar Arena.