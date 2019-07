Primera semana de pruebas

El Murcia debuta mañana ante el Levante, el FC Cartagena jugará el miércoles frente a El Palmar y UCAM y Yeclano se estrenan el sábado.

La competición liguera en el Grupo IV de Segunda B comenzará el fin de semana del 25 de agosto. Y los cuatro clubes murcianos que esta campaña estarán en la división de bronce andan en plena pretemporada. Tras la primera semana de entrenamiento, los equipos inician la segunda fase, en la que los amistosos permitirán ver cómo están en estos momentos las plantillas. El equipo que abrirá los partidos de preparación será el Real Murcia. Los de Adrián Hernández debutarán mañana martes, y lo harán ante un Primera. El UD Levante pondrá a prueba a los nuevos fichajes murcianistas. El encuentro se disputará en Pinatar Arena a partir de las siete y media de la tarde y la entrada costará cinco euros.

Después de once días de entrenamientos, los aficionados granas podrán ver por primera vez a su equipo, que esta temporada ha apostado por un proyecto modesto, en el que no hay nombres relevantes. Salvo Antonio López, que disponía con unos días más de vacaciones, Adrián Hernández podrá contar con todos sus refuerzos. Los que no tendrán minutos en estos primeros partidos son los jugadores que no entran en los planes del club. Lo normal es que Charlie Dean, Armando, Simón, Cebriá y Víctor Curto no salten al césped. Tampoco Hugo Álvarez, quien tiene vacaciones extras a la espera de la rescisión de su contrato.

Los granas debutarán mañana ante el Levante y el sábado jugarán frente al Almería.

Si el Real Murcia disputa mañana su primer amistoso, el FC Cartagena lo hará el miércoles. Los albinegros, que ya cuentan con ocho fichajes, debutarán frente a El Palmar. El encuentro se jugará en La Torre Golf. Munúa ha visto como esta pasada semana su plantilla ganaba fuerza en el centro del campo con las incorporaciones de jugadores como Verza y Quim Araujo, aunque lo más probable es que para ver a ambos en acción haya que esperar. El siguiente encuentro de los cartageneristas será el sábado frente al Levante en Pinatar Arena.

Ese 27 de julio también entrarán en acción el UCAM Murcia y el Yeclano Deportivo. Los universitarios, con Rubén Albés como novedad en el banquillo, se enfrentarán al Elche en La Condomina. Por su parte, los de Sandroni, recién ascendidos a Segunda B, iniciarán la pretemporada contra el Real Murcia de División de Honor.

Los cuatro equipos murcianos tienen una planificación similar. Jugarán cada uno siete amistosos.