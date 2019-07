El UCAM Murcia mantiene los derechos de Ovie Soko en la ACB al no recibir ofertas

El interior, que ya se despidió de los aficionados en Instagram, cuenta con ofertas de Francia y Turquía.

Ovie Soko fue el único jugador que el UCAM Murcia CB inscribió en el derecho de tanteo a principios de este mes. Sin embargo, ningún equipo de la Liga Endesa ha pujado por el británico durante estas semanas. Por lo que una vez finalizado el plazo para presentar ofertas (hasta el pasado sábado), el club universitario mantendrá sus derechos en la competición. O lo que es lo mismo, cualquier equipo de la ACB que quiera fichar a Ovie Soko -este mismo verano o en un futuras temporadas- deberá llegar primero a un acuerdo con el UCAM.

Un caso similar al que se produjo con el base Clevin Hannah el pasado verano, quien acabó en las filas del Herbalife Gran Canaria después de no recibir ninguna oferta en el derecho de tanteo. El conjunto canario alcanzó un acuerdo económico con los murcianos una vez finalizado el plazo de la normativa y fue entonces cuando el jugador norteamericano puso rumbo a Las Palmas. Así pues, pese a que el UCAM mantiene la prioridad por Ovie Soko en la Liga Endesa, esto no afecta para los equipos extranjeros. Por lo que el jugador británico es libre para firmar por cualquier club europeo sin necesidad de que se pongan en contacto con las oficinas del Palacio de los Deportes. De hecho, Soko ya ha despertado el interés de varios equipos en Francia y Turquía que disputarán la próxima temporada competición europea (Eurocup o Champions League) y podría continuar con su carrera en el país galo después de despedirse hace unas semanas de los aficionados murcianos con un mensaje en la red social Instagram. «A los fans de Murcia, gracias por todo. Me llevo recuerdos espectaculares y momentos difíciles en los últimos tres años. Me habéis hecho formar parte de vuestra familia y he aprendido acerca de la pasión de los murcianos. Nos habéis apoyado en esta temporada complicada y todo el equipo está agradecido. Gracias a Alejandro Gómez por la oportunidad de formar parte de este club. Os deseo todos los éxitos posibles en el futuro. Os amo», escribió Soko antes de entrar un reality show de la televisión británica para buscar el amor.



Se buscan 'actores'

Por otro lado, el UCAM Murcia CB realizó ayer, a través de sus canales oficiales, un llamamiento a los aficionados para que acudan mañana a las 18.00 horas al Palacio de los Deportes para grabar el 'spot' de la campaña de abonados que ha diseñado el dibujante murciano de Marvel, Salva Espín. «Ponte tu camiseta, tu bufanda y ven al Palacio de los Deportes. ¡Te esperamos!», anunciaron a través de la red social Twitter.