André Brocanelo: "Soy un enfermo del ataque y creo que Lukaian va a ser una pieza importante"

El Jimbee Cartagena prepara otro año más de competición, el segundo bajo la denominación de la empresa melonera. El verano pasado fue convulso. Fueron unos días angustiosos donde el fútbol sala en Cartagena corría peligro. Pero tras la inmersión de Jimbo Fresh en este deporte, las dudas se fueron disipando.

Este año no hay excusas. La llegada de los refuerzos el curso pasado fue tarde y con un mercado muy limitado. Aún así, se rescató a Batería y a Eka. Ante una nueva edición liguera, ahora ya con la normalidad establecida, el equipo de André Brocanelo empezará a preparar la competición la próxima semana. Los días 29 y 30 están reservados para los reconocimientos médicos y luego, toca atarse bien los cordones porque empezarán los sufridos ejercicios en la pista. Este año, habrá concentración en Portugal, en Lisboa más concretamente, y ya a mediados de septiembre, arrancará la liga.

Este verano ha sido distinto para André. El técnico brasileño no ha tenido vacaciones. Es consciente de que este año está ante una oportunidad de poder demostrar toda su valía. El año pasado no pudo crear una plantilla a su imagen y semejanza. En esta ocasión, la normalidad ha imperado y no se han tenido los inconvenientes de mercados pasados. Empieza de cero. Arranca algo que es suyo y, por ello, transmite incansable su deseo de empezar a entrenar.

Primer verano al frente de un equipo profesional. ¿Cómo han sido estos días?

No he tenido vacaciones, no las he pedido ni las pediría. Es un reto muy importante para mí. Es la primera vez que soy entrenador en una pretemporada en Primera.

¿Está la plantilla cerrada?

A día de hoy, sí. Somos 16 jugadores y cada partido tendrán que quedarse tres de ellos en la grada (4 si sumamos al portero). Ha aumentado mucho el nivel de competitividad, era lo que quería. Los jugadores tienen que actuar como profesionales y dar lo máximo si quieren estar entre los 12 convocados.

¿Tiene André el equipo que quería?

Dentro de lo que he pedido, el club ha hecho el máximo esfuerzo para traer lo que quería. Hay veces que tienes una intención pero con circunstancias del mercado no se pueden fichar. Estoy contentísimo con la plantilla y lo que quiero es empezar ya para ver resultados.

¿Hay algún fichaje que destaque sobre el resto?

En el fútbol sala se miran los goles. Yo soy un enfermo del ataque y creo que una de las piezas fundamentales es el pívot. Por su experiencia, por su acierto y los títulos que ha ganado, estoy seguro de que Lukaian va a ser una pieza importante.

¿Hay algún jugador en el mercado que haya querido y no haya podido ser?

Si pudiera, ficharía a Rómulo (actualmente jugando en Moscú), sería un sueño. Cuando empecemos a ganar títulos aquí esto se hará real (risas).

¿Por qué tres porteros?

El año pasado tuvimos un portero del Tercera, y por circunstancias el filial no sigue. Hemos optado por traer a un guardameta de aquí (Chispi), ha ganado ligas, ha tenido una formación muy buena (en ElPozo Ciudad de Murcia). Va a ponerle las cosas muy difíciles a Raúl y Marcao.

¿Se confía en la recuperación de Raúl?

El cuerpo médico me manda informes todos los días. En las redes sociales vemos a Raúl que está adelantado en su recuperación. Queremos que llegue al 100% para que juegue el primer partido de liga. Pero si no pudiera, tenemos dos porteros que pueden suplirle bien.

Los fichajes, ¿harán mejores a Batería y Eka porque tendrán más descanso?

A nivel de ataque, estos son jugadores geniales, inteligentes. Pero necesito gente que le pueda acompañar. Creo que Batería, Eka y Juanpi se verán muy beneficiados. Los dos brasileños llevaban en sus piernas 80 partidos cuando terminó la temporada, es una barbaridad. Ahora, han descansado casi dos meses, estarán más frescos. Hemos preparado, a nivel físico, un plan para que en diciembre estemos al máximo de nuestras expectativas.

¿Se propone recuperar al mejor Ique?

El año pasado, Ique atravesó un momento personal complicado. A pesar de eso, no deja nunca de trabajar. Ha marcado pocos goles y un pivot vive de eso Es difícil saber gestionar eso toda la temporada. Pero una persona que curra todos los días, que me mira a los ojos y que no miente, tiene mi voto de confianza. En lo estrictamente deportivo, el equipo siempre ha jugado esperando, defendiendo en zona. Salía a la contra. Yo no creo en eso. El cambio a una defensa individual fue una de las cosas que ha perjudicado a Ique.

La única baja del equipo ha sido la de Rahali. ¿Por qué esta decisión?

Hay muchas cuestiones. Aunque el jugador no contaba con muchos minutos, no solo conmigo, sino también con el anterior entrenador (Juan Carlos Guillamón), con el cambio de defensa se ha visto perjudicado. Que te exijan correr más detrás del contrario. Es algo que no todos los jugadores están dispuestos a asumir. Eso, sumado a que Fran (Fernández) ha tenido una magnífica temporada y que Juanpi ha vuelto a ser él mismo, han complicado su situación. Los dos han estado a un buen nivel y jugaban en su puesto. Rahali siempre ha sido respetuoso, no ha causado un problema de ningún tipo. Me miró a los ojos y me dijo que necesitaba más minutos. Se le acababa el contrato. Si no se le hubiera terminado, posiblemente seguiría en el equipo. Que no tenía contrato, la llegada de Thalles, que Raúl Canto pueda jugar en esa banda, al igual que Attos, le complica que tenga los minutos que él quiere.

De los fichajes, ¿hay alguno al que haya que exigirle más?

Está claro que a los jóvenes hay que pedirle más. Espero mucho de Cobarro, de Thalles. La madurez que ha tenido Attos este año pasado le avala para estar aquí. Lukaian ha ganado títulos y es muy importante tener jugadores así. Somos afortunados con esos fichajes. Muchos piden nombres, pero estos son buenos y valen mucho. El equipo está fantástico. Soy muy positivo y estoy orgulloso de la plantilla que tengo.

¿Y de los que estaban?

El jugador es inteligente. El año pasado, algunos se quedaron en su sitio porque sabían que no tenían a alguien que le pudiera presionar. La cantera no surtió el resultado que a mi me gustaría, quizá haya sido parte mi culpa, pero otra parte la tienen ellos. El futbolista que es listo huele que tiene que cambiar algo para poder competir cada fin de semana.

En el banquillo también hay caras nuevas...

A Marcio le conocí cuando éramos críos en Brasil, jugábamos juntos. Luego vinimos a España, yo fui a Ourense y él a Lugo. Tras esto, perdimos el contacto y en la Copa de España, Juan (Giménez) me comentó que le conocía de dirigir equipos femeninos. Viene para aplicar conceptos defensivos. Mucha gente se ríe o no cree en que pueda haber dos entrenadores que trabajen cosas diferentes, pero en los deportes de élite ya está establecido este modelo. Yo creo en esto. Si uno quiere innovar hay que entender estas cosas. Sigue Antonio Juan (preparador físico) y necesitábamos un delegado de equipo que nos aportase datos en tiempo real sobre la pista (Miguel Ángel Alonso deja de ocupar ese cargo y el puesto lo asume Francisco José Delgado). Aprovecho para agradecer a Miguel Ángel (Alonso) el excelente trabajo que ha prestado. Gente de arriba cree que debe haber cambios y hay que aceptarlo.

Por lo que se confirma que usted trabajará el ataque y Marcio la defensa.

Esa es la idea. Yo vine a ayudar al club, a la empresa, y lo que me pidieran lo se lo daría. Si uno tiene que estar en un segundo plano, uno se pone atrás.

¿Copa y play off como objetivo para este año?

Hay que empezar al 100% porque quiero jugar la Copa. Una vez que logremos esto, haremos valoraciones para saber en qué situación estamos para luchar por otros objetivos. El objetivo está claro que es entrar en ambas cosas. Soy consciente de la responsabilidad y la acepto. Mi sueño es llevar al Jimbee Cartagena donde se lo merece. Es hora de confiar.

Entiende que el nivel de exigencia va a aumentar este año?

Lo entiendo perfectamente. Pero esa exigencia ya existía. Para que el equipo gane, tenemos que jugar bien, aunque también me sirve hacerlo mal y ganar. Si consigues mantener un buen nivel durante toda la liga vas a lograr el objetivo. Lo primero es tener una plantilla competitiva y la tenemos. No hay excusas. Tengo tres años de contrato y estoy seguro que vamos a conseguirlo. Si yo dudo de mi capacidad no aceptaría el proyecto.

De los 16 jugadores, 8 son españoles y 8 brasileños. ¿Cree en los 'clanes'?

No tengo miedo. Se habla mucho de clanes cuando el resultado no aparece. El Barcelona tiene muchos brasileños y no se dice nada. ElPozo también los ha tenido y no se habla de clanes. Son excusas. Hay unos capitanes que serán responsables de que eso no suceda.

¿Qué errores no volvería a cometer?

Hubo dos partidos que me marcaron mucho. Un cambio físico que nos pilló en el partido de Levante aquí. Cuando se hace un cambio de sistema a otro, las carencias del jugadores salen a relucir. No fue un problema del preparador físico, sino del sistema defensivo que tenía el equipo antes. Les hacía vagos, los jugadores se movían poco. Justo en ese partido empezamos a defender arriba y tuvimos problemas. Y luego, creo que fue culpa mía por no saber motivarles en el partido contra Segovia. El equipo se confió.

¿Y algún acierto que repetiría?

Está claro que lo que hicimos contra el Barcelona. Aquí, jugamos 8 minutos de una forma brillante. Fue mi debut. El partido en el Palau, tácticamente estuvimos soberbios. Me llamaron loco. Fue de matrícula de honor. Hicimos buenos partidos como Aspil en casa, Peñíscola aquí, hemos pasado por encima de equipos como Jaén, en su pabellón, contra ElPozo aquí no hace falta decirlo? Hemos sacado un punto más que el año pasado. Hay cosas positivas.

El Barcelona es el primer rival de liga?

Si miramos el tema psicológico, van a venir babeando por lo que pasó el año pasado. Un equipo que ha hecho el triplete siempre es favorito. Para ese partido tenemos que estar muy listos y físicamente bien. Me encanta que el primer partido sea contra el Barça. Me gustan los retos, enfrentarme a gente muy capacitada. Es un escaparate para nosotros. Habrá tele y los jugadores dan un paso adelante. Desbordo optimismo y creo que vamos a llegar lejos.

¿Cuál cree que es el equipo que mejor se ha reforzado?

ElPozo. Con Leo Santana, Tolrá, Paradinsky, Pol Pachecho? Ahora tienen que acoplarlo. Palma ha fichado a Ximbinha, Campos? Valdepeñas es otro de los que me gusta. Un equipo con gente veterana y joven. Hay que tenerles en cuenta. Pero nosotros también nos hemos reforzado bien.

¿En qué posición cree que va a terminar su equipo?

Yo quiero estar lo más arriba posible. Lo que pase será mi total responsabilidad.



En corto

¿Que opinión tiene André de que no haya filial en Tercera División?

Cuando tienes un equipo filial es porque necesitas coger jugadores de ahí al no tener una plantilla amplia y porque pueden tener cierto crecimiento hacia el primer equipo. Después de dos años donde eso no ha sucedido, no le veo mucho sentido. Vamos a seguir teniendo un filial en una categoría más baja (Preferente) y un juvenil en División de Honor. Desde el club, no le veíamos salida. Hemos entrenado este año dos personas y no hemos utilizado a los jugadores del Tercera, por algo será. No perdemos la esperanza de hacer una cantera fuerte y competitiva. No vamos a priorizar resultados en la base pero la exigencia es que los futbolistas vayan aprendiendo.

Pero, de esta manera, el salto de categorías hasta llegar al primer equipo es mayor€

Si lo traslado al fútbol, mira Sergio Busquet. El salto está en la cabeza del jugador. Si tu crees que es un gran paso, tienes poco que hacer. Hoy en día, la mayoría de jugadores de la base no dejan su vida en dedicarse al fútbol sala. ¿Hay que tener un plan B? Sí. Pero hay que dejarse todo. Son oportunidades que pasan.