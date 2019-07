Toyota, una apuesta segura por el medio ambiente

El directivo lleva 12 años practicando este deporte y comenzó en el Pitch and Putt de Torre Pacheco, campo del que es socio.

­A lo largo del recorrido del torneo de golf La Opinión Toyota varios vehículos de exposición de la marca patrocinadora estuvieron dispuestos para disfrute de los participantes, hemos querido hablar con su gerente Domingo Nieto Pérez, también aficionado al golf.

¿Desde cuándo es aficionado a este deporte?

Empecé a practicar en 2007 el mismo año que abrimos las instalaciones de Cabezo Beaza en Cartagena, me federé por el Pitch and Putt de Torre Pacheco, campo del que soy socio y sigo yendo cuando las circunstancias y el tiempo me lo permiten, me encanta su ambiente siempre he tenido muy buena acogida por los profesionales que trabajan allí y por los socios. También cuando puedo voy a La Serena a la Escuela de Diego Torné, para ver si alguna vez consigo poner a punto el swing, aunque no se lo pongo nada fácil ni a Diego ni a Rubén.

¿Desde cuándo Toyota Labasa apuesta por el golf?

En el 2001 comenzamos a patrocinar un Torneo en Torre Pacheco y desde entonces continuamos haciéndolo todos los años.

¿Por qué el golf y no otro deporte?

El golf no es el único deporte que hemos patrocinado, hemos estado ligados a otros, como ciclismo, futbol sala, carreras a pie, automovilismo,...si bien con el deporte que hemos tenido más continuidad y quizás también más retorno respecto a la inversión ha sido con el golf.

¿Qué le pareció el campeonato en general, y el campo en concreto?

Creo que ha sido una pasada, pese al calor que nos acompañó. El estado del campo magnífico, los greenes espectaculares, la atención recibida por el personal de Lo Romero sobresaliente, todos los jugadores pudieron disfrutar de una jornada fantástica, con unos buggies que previamente habían preparado el personal y nos estaban esperando en la zona del parking, donde se entregaban junto al welcome pack, además una bolsita térmica con avituallamiento a mitad del recorrido para reponer fuerzas y para terminar paella y uvas mientras esperábamos los resultados para la entrega de premios.

¿Cómo es su relación con La Opinión?

Desde que Labasa se hizo cargo de Toyota/Lexus en la zona de Murcia comenzamos a colaborar con La Opinión no solamente en el torneo de Golf, también en distintos eventos como fue el caso del XX Aniversario de La Opinión en el nuevo Aeropuerto de Covera, tanto el anterior gerente Ángel Angulo, como la actual Sonia Martínez nos han facilitado la posibilidad de llegar a acuerdos de colaboración beneficiosos para ambas partes.

¿Seguirá Toyota apostando por el golf y por La Opinión?

Para nosotros el golf es un deporte que nos permite acercar y mostrar nuestros productos a un público exigente, como el deporte que practican, a la vez La Opinión es un medio de comunicación de primer nivel como los vehículos que comercializamos, así que ¿por qué no?

¿Qué otros proyectos deportivos tiene Toyota en mente?

Trabajamos en más proyectos, pero no solo deportivos, intentamos valorar ofertas que nos llegan y que nos supongan poner en valor la marca que representamos y los productos que ofrece, así también realizamos eventos relacionados con moda, gastronomía y cultura.

Háblenos un poco de los modelos que estuvieron expuestos durante la competición.

Como el campo nos lo permitía hemos expuesto 4 modelos distintos de Toyota, todos ellos híbridos de 4ª generación con la tecnología más moderna y fiable que existe actualmente. Además puedo asegurar que en cada una de estos modelos, RAV 4, Corolla sedán, Corolla touring sport y C-HR cabe perfectamente la bolsa de palos completa e incluso el carrito de golf. Está claro que Toyota piensa en todos los públicos jugadores de golf incluidos, clientes que piden comodidad, prestaciones, economía y respeto por el medio ambiente. Por eso lanzamos una promoción a los jugadores del torneo con descuentos especiales en estos modelos y que haremos extensible a los clientes que nos digan que han leído la información del torneo en La Opinión.