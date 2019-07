Marc Martínez: "Nadie me ha prometido ser titular"

El Fútbol Club Cartagena presentaba ayer a su nuevo guardameta. Un portero que fue objeto de deseo el año pasado y que esta temporada se ha convertido en una realidad. Marc Martínez (Barcelona, 4 de abril de 1990) se pondrá la elástica albinegra para defender la portería cartagenerista. Nadie puede dudar que el arquero procedente del Recreativo de Huelva, donde ha sido el portero menos goleado del grupo IV, excepto el propio futbolista. En sus primeras palabras como albinegro aseguraba que «tengo 29 años y desde que llegué al fútbol ningún entrenador me ha prometido que voy a ser titular. Hay que estar con el mono de trabajo puesto los once meses».

Y si alguien se presenta en una entrevista para optar a un nuevo empleo insistiendo en que le gusta trabajar, posiblemente obtenga ese puesto. Marc Martínez se considera «un enfermo del trabajo», lo que le convierte en serio candidato a defender el arco albinegro. El portero, también, afirmaba que aterrizaba en Cartagena porque «es un club con un proyecto muy claro, serio. Por desgracia, no ha podido dar el salto a la Liga 1|2|3 y la intención es otra vez intentarlo. Vengo a un equipo donde quiero estar, ambicioso, y estoy muy feliz» de poder estar aquí.

El Cartagena y Marc Martínez han cruzado sus caminos en más de una ocasión. Previo a los dos años que disfrutó el catalán del Nuevo Colombino, el portero militó en aquel Alcoyano al que los albinegros superaron en la primera ronda de play off hace tres años. Un curso después, en su estreno liguero con la elástica onubense, Martínez recibió tres goles. El año pasado Paco Belmonte intentó incorporarlo pero se quedaría en Huelva.

La última visita del arquero al Municipal Cartagonova fue la temporada pasada, terminando el partido con empate a cero. En ese encuentro, Marc Martínez tendría un enfrentamiento con la grada, algo que a día de hoy está olvidado. «Desde el primer día, la afición ha estado de diez conmigo. Es verdad que hubo una pequeña tontería, que ya en el momento pedí disculpas. Todos los mensajes que ahora estoy teniendo son de apoyo. Cada vez que he venido como visitante me ha parecido espectacular. Una afición que aprieta al rival y que está ahí cuando su equipo le necesita», decía para quitar hierro al asunto.

Además, reconocía Martínez que había hablado con Munúa personalmente y las sensaciones que ha obtenido son satisfactorias. « Es muy cercano y eso al jugador le gusta. A David (Lastra, preparador de porteros) le conozco de mi etapa en La Coruña. Sé cómo es su trabajo. En el pasado también tuve la ocasión de coincidir, también, con Andrés Palop. Es un privilegio poder estar con un portero que ha estado en la élite», terminaba.



Aketxe, sí pero no

En la presentación de Marc Martínez estaba presente Manolo Sánchez Breis, mánager general albinegro, y comentaba la situación de Aketxe. «Hay muchos clubes de Segunda B que nos han hecho oferta por él. Lo que yo sé es que quiere seguir y sabe que estamos barajando el mercado. No tiene la puerta de salida abierta ni tampoco cerrada. Estamos abiertos a todo tipo de situaciones.

Es muy querido en el club y, aunque su postura es la de querer continuar en Cartagena, nosotros le hemos dicho que no descartamos ninguna opción. Si nos llega oferta se la trasladamos para que la baraje. No lo presionamos para que salga pero estamos abiertos a todo. Con Aketxe y con cualquier futbolista con contrato del año pasado. Puede que en algún momento del mercado la puerta de salida esté más abierta que cerrada. ¿Si Aketxe sigue? Perfecto. ¿Si lo mejor es que se vaya? Pues saldrá. Pero tiene que tener claro cuál es el pensamiento del club», decía Breis. Un 'sí pero no' de libro.

Sobre el fichaje de Fullana por la Ponferradina, el mandatario aseguraba que «era un futbolista con muchas ofertas y que nos gustaba. Ha llegado un equipo de Segunda y es lógico que haya firmado. Nosotros estamos trabajando en un 8 que nos gusta muchísimo».

Por último, Breis aseguraba que se va a hacer una plantilla «corta» porque así se garantiza que «tantos jugadores importantes no sientan lejana la opción del jugar y poder dar más protagonismo al filial». El plantel tendrá en torno a veinte jugadores, según un mánager que busca mantener la calma ante la ausencia de fichajes.