Alonso descarta volver a la Fórmula 1 por el momento y no aclara su futuro

El piloto español Fernando Alonso ha descartado volver por el momento a la Fórmula 1 porque no encuentra "oportunidades atractivas" para hacerlo, al tiempo que ha asegurado que tiene "en la cabeza" lo que hará la próxima temporada y que esa incógnita se desvelará "a su debido tiempo".

"Ni dejo puertas abiertas ni estoy esperando ni buscando que nadie me llame. He tenido siempre la suerte de elegir dónde y cuándo corría. Me muevo por mis instintos y mi felicidad. Lo que haga en un futuro lo tengo en la cabeza y se sabrá a su debido tiempo", apuntó Alonso ante la prensa en Oviedo.

El piloto asturiano recordó que el año pasado abandonó la Fórmula 1 "por las motivaciones y las ambiciones" que tiene a día de hoy son diferentes y porque fuera de ella se le presentaban "oportunidades más atractivas".

"Eso lo pensaba hace seis meses y lo sigo pensando ahora", dijo el ovetense, añadiendo que su etapa en la Fórmula 1 fue "excepcional e increíble", pero subrayando que la competición no puede ofrecerle ahora mismo nada lo "suficientemente atractivo".

Preguntado por sus opciones de disputar el próximo Rally Dakar, no cerró la puerta a intentarlo. "Lo valoraré, es atractivo, pero totalmente opuesto a lo que son mis cualidades y mi manera de conducir. Nunca he conducido rally en tierra y de repente hacer el más duro del mundo sería un paso extremo", reflexionó.

Alonso participó este jueves en el Museo que lleva su nombre en la presentación de la segunda edición de la Liberbank Challenge, que volverá a celebrarse en el pabellón que la entidad bancaria tendrá en Gijón en la Feria Internacional de Muestras de Asturias 2019.

El piloto se mostró convencido de que este año se volverán a repetir, e incluso incrementar, los 180.000 jugadores que pasen por los simuladores en la FIDMA, e indicó que el ganador de este año tendrá la oportunidad de competir en el Logitech G Challenge que se celebrará en Alemania.