El UCAM consigue el fichaje de Rafa Luz y renueva a Edu Durán

El brasileño y el escolta se suman al pívot Emanuel Cate para completar tres fichas de cupo

Parecía que ayer iba a ser la noche más larga del verano para el UCAM Murcia CB. Pero finalmente no fue así. El 'culebrón' por el fichaje de Rafa Luz se cerró con final feliz y el base jugará la próxima temporada en el conjunto universitario. Sin embargo, todo fue gracias a un giro de guion. Un pacto entre caballeros que se cerró con el Morabanc Andorra renunciando a acudir al derecho de tanteo por el jugador. Las intenciones del conjunto andorrano eran las de igualar la oferta presentada el pasado jueves por el UCAM (tenía de tiempo hasta las 23.59 horas de ayer), como informó por la tarde este diario en su edición digital, y negociar posteriormente un acuerdo económico para ceder los derechos del jugador en la Liga Endesa. Pero a seis horas de que concluyera el plazo, las dos partes se pusieron de acuerdo para que Rafa Luz vista finalmente la camiseta del equipo murciano el próximo curso sin más esperas.

Así pues, el brasileño, que ha sido convocado por su selección para el Mundial de China que arrancará en septiembre, firma para las próximas dos temporadas con el UCAM y compartirá la posición de base junto a Askia Booker y Manu Lecomte en la plantilla que dirigirá Sito Alonso. Y es que la figura de Rafa Luz tendrá un peso especial en los planes del técnico madrileño. Primero por su experiencia en la Liga Endesa a sus 27 años de edad tras pasar por las filas del Lucentum, Obradoiro, Baskonia -donde coincidió con Sito Alonso- o el propio Morabanc Andorra, y segundo por los planes que tiene preparados el técnico al poder así utilizar como 'combo' (base-escolta) a Askia Booker según las necesidades que surjan durante la temporada. Por lo que el tridente Luz-Booker-Lecomte dotará de mayor polivalencia en la dirección de juego al cuadro murciano.

Además, ocupa una de las fichas de cupo de formación al pasar por las categorías inferiores del Unicaja. El UCAM, que volverá a contar con un base brasileño tras la marcha de Raulzinho Neto a la NBA, ya tiene cerrados a tres jugadores de los cuatro que requiere la Liga Endesa de estas características. Luz se une así al pívot Emanuel Cate y al escolta Edu Durán, quien ayer se conoció oficialmente que formará parte del plantel universitario. al ejercer la cláusula para prolongar su contrato una campaña más. El jugador madrileño aterrizó en el Palacio el pasado verano y los acontecimientos que fueron surgiendo durante el curso impidieron que pudiera mostrar todo su potencial al no tener apenas protagonismo. No obstante, su actitud y constancia en los entrenamientos no han pasado por alto para Sito Alonso. De hecho, el entrenador universitario le incluyó en varias convocatorias durante el tramo final de la temporada, luchando por la permanencia en ACB, y alabó su trabajo ante los medios de comunicación en repetidas ocasiones. La posibilidad de contar con un especialista desde el perímetro, para abrir todavía más el campo, encaja dentro de los planes que tiene reservados el técnico madrileño.

Por lo tanto, al UCAM tan solo le restarían tres fichajes para completar los 12 jugadores de su plantilla y uno de ellos tendrá que ser cupo a la espera de Dino Radoncic. El alero tiene vía libre para decidir su futuro a pesar de que le resta un año de contrato con el Real Madrid, y todo apunta a que podría continuar en el Palacio si no recibe una oferta de mayor envergadura en estas semanas. Aunque en los últimos días ha trascendido un posible interés del Buducnost Pogdorica.