Elady: "Si me tengo que quedar, haré mi trabajo con gusto, no voy a liar nada"

Elady Zorrilla no esconde su deseo de jugar en Segunda División el año que viene, aunque tampoco hace ascos a quedarse otro año más en el Cartagena. La situación del de La Puerta del Segura sigue bloqueada y, de momento, su salida del club no está tan clara. Aunque, al final, todo seguirá su curso y el futbolista terminará haciendo lo que él quiera.

En una entrevista a Onda Regional, Elady confesaba que «no sé lo que voy a hacer. Soy jugador del Cartagena, estoy a gusto aquí, valorado. Tengo hambre y quiero triunfar en el fútbol y para ello hay tienes que ascender de categorías. Por desgracia este club está en Segunda B, y me gustaría jugar en Segunda . Pero bendito problema si me tengo que quedar porque estoy muy bien».

Puntualizaba el futbolista que «estas cosas tienen que entenderse porque así es el fútbol», y continuaba afirmando que «el club es una empresa. Aquí cada uno mira por su plato. Jamás en la vida voy a discutir con Manolo (Breis) por este tema. Yo entiendo su postura. Ellos la mía. Si hubiera opción, llegaríamos a un acuerdo seguro».

Ademas, Elady garantizaba que sobre esta historia, no iba a haber polémica ni llamativos titulares. «Si hay alguna cosa que me pueda molestar se lo haría saber. A día de hoy han hecho las cosas muy bien. Si tuviera que jugar otro año, ¿qué vamos a hacer? Siempre haré mi trabajo con gusto. No voy a liar nada. No es la manera correcta», decía el futbolista.

Para finalizar, cuando era preguntado por los fichajes que se habían hecho hasta el momento, el extremo contestaba con mucha sinceridad. «No conozco a casi ningún jugador de los que han firmado. Sé que son buenos jugadores porque si han fichado aquí, es porque lo son. Pero no puedo hablar de una cosa que desconozco. La primera toma de contacto ha sido muy buena. Si tengo que jugar aquí, seguro que se hará amistad. Hay que sumar todos desde el principio», concluía el jugador el cuyo futuro todavía sigue siendo un interrogante.