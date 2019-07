Muere atropellado Pernell Whitaker, el gran rival de Poli Díaz

El púgil estadounidense Pernell Whitaker, excampeón del mundo y gran rival del español Poli Díaz, al que derrotó en 1991, falleció el pasado domingo al ser atropellado por un automóvil en la localidad de Virginia Beach (Virginia, EEUU).

Según informó el Departamento de Policía de Virginia Beach, Whitaker, de 55 años, murió en la misma escena del accidente como consecuencia de las heridas que sufrió en el atropello, ocurrido a las 10 de la noche de este domingo.

Siempre de acuerdo con la misma fuente policial, 'Sweet Pea' Whitaker, como se le conocía cariñosamente en el mundo del boxeo, caminaba por la calle y en uno de los cruces ocurrió el atropello.

"Cuando los agentes llegaron a la escena, localizaron a una víctima masculina adulta que había sido golpeada por un vehículo. La víctima falleció en la escena del accidente a causa de las heridas que había sufrido", informó el portavoz del Departamento de Policía de Virginia Beach, L.M. Bauder, en un comunicado.

"El conductor del vehículo que golpeó a Whitaker permaneció en la escena con la policía", añade la información.

Whitaker, un púgil zurdo de Norfolk (Virginia), fue considerado como el mejor defensivo de la historia del boxeo, gracias a la gran rapidez y variedad de movimientos que siempre utilizaba sobre el cuadrilátero, haciendo muy difícil a sus rivales que le pudiesen alcanzar con los golpes.

En Norfolk, ciudad natal de Whitaker, se disputó, el 27 de julio de 1991, el combate con Poli Díaz, en el que el estadounidense puso en juego sus tres cinturones del peso ligero, de la Federación Internacional (IBF), el Consejo Mundial (WBC) y la Asociación Mundial (WBA).

El 'Potro de Vallecas', que llegaba invicto a la cita tras 32 combates, perdió por puntos a doce asaltos, por decisión unánime de los jueces. Poli Díaz fue derribado en el séptimo asalto.

El excampeón del mundo fallecido, que en el 2006 fue introducido al Salón Internacional de la Fama del Boxeo, ganó títulos mundiales en cuatro categorías diferentes de peso.

Después de haber sido el campeón del mundo indiscutible en el peso ligero, consiguió los títulos welter junior, welter y mediano junior como una de las fuerzas dominantes en el boxeo durante gran parte de las décadas de los años 80 y 90.

Whitaker también ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1984.

El hijo menor de Whitaker, Devon Whitaker, dijo al periódico Virginian-Pilot que su padre era un "tipo genial".

"Eso es todo lo que puedo decir de él", informó al periódico. "Realmente no puedo decir cómo me siento porque me siento conmocionado. Todavía estoy tratando de procesar todo lo que está pasando. Pero él era un tipo genial".

Por su parte, Kathy Duva, la promotora de Main Events, compañía con la que siempre trabajo Whitaker, al tener a su padre Lou Duva como su preparador y representante, declaró a través de la cadena de televisión ESPN que se sentía conmocionada.

"Amaba a PW y él me amaba a mí; no había duda", destacó Kathy Duva. "Era esta persona que solo estaba cómoda en el cuadrilátero. Tenía debilidades (problemas con las adicciones), pero cuando estaba en el ring, era cuando lograba el control, se sentía feliz y demostraba a todos ser el mejor en lo que hacía".

Desde 1984, Whitaker realizó 46 peleas con marca de 40-4-1-1 y 17 triunfos logrados por la vía del K.O., siendo un auténtico verdugo para los púgiles latinoamericanos con enfrentamientos estelares ante el puertorriqueño Wilfredo Rivera, a quien venció dos veces.

Pero no pudo superar el duelo ante Oscar de la Hoya que protagonizaron el 12 de abril de 1997, en Las Vegas, donde perdió por decisión unánime en 12 asaltos.

Las dos últimas peleas de su carrera fueron derrotas frente al puertorriqueño Félix 'Tito' Trinidad (1999) por decisión unánime con el título del peso welter, versión Federación Internacional de Boxeo (FIB) en juego.

Disputó su último combate como profesional en 2001, sin ningún título en juego ante el mexicano Carlos Bojorquez, quien lo derrotó por K.O. técnico en el cuarto asalto de la pelea programada a 10.