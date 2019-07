Los granas rechazan los 100.000 euros que el Betis ofrece por Josema

Josema Raigal no saldrá del Real Murcia por 100.000 euros. Así lo indicaba ayer a esta redacción Francisco Miró, consejero delegado del club murcianista. «Hemos rechazado la propuesta del Real Betis», explicaba al ser cuestionado por la oferta de los béticos, que han puesto sobre la mesa 100.000 euros para llevarse a Josema, centrocampista muleño que tiene contrato hasta 2021. «No vamos a perder la cabeza», continuaba el consejero murcianista, insistiendo en que no se va a dar salida al jugador por las urgencias económicas del club.

Este 'no' del consejo de administración obligará al Real Betis a hacer una contraoferta o a renunciar a un jugador que en agosto cumplirá 20 años y que es una de las grandes promesas de la cantera murcianista. Los béticos están interesados en llevarse al extremo a su filial, que compite en la Tercera División andaluza. El centrocampista muleño, que anda a la espera de lo que suceda en Nueva Condomina, no ve con malos ojos poner rumbo a Sevilla, y es que desde su entorno le han aconsejado que puede ser abandonar el Real Murcia puede ser una buena opción dada la inestabilidad que hay instalada en el club murcianista. Josema no tiene representante y está siendo asesorado por su primo Pedro León.



Llega Álvaro Rodríguez

El Real Murcia sigue construyendo su plantilla. El último fichaje anunciado por el club grana ha sido el del defensa madrileño Álvaro Rodríguez, quien procede del Lorca Fútbol Club de Tercera División y antes ascendió a la Liga 1/2/3 con el Rayo Majadahonda, aunque apenas jugó tres partidos en toda la campaña. El madrileño -el próximo lunes cumplirá 25 años- es un lateral derecho que también puede jugar de extremo.