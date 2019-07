La Española también respalda a los consejeros del Real Murcia frente a De la Vega

En caso de que se inicie un nuevo expediente, respalda la postura del CSD, al defender que el consejo no está obligado a inscribir las acciones del mexicano hasta que éste no ejecute judicialmente el laudo arbitral del TAS

El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol ha mantenido la línea iniciada el pasado mes de marzo por el Consejo Superior de Deportes. El organismo federativo, al igual que hiciese el CSD tras pedir un informe a la abogacía del estado, respalda al actual consejo de administración del Real Murcia al considerar que ha actuado correctamente al no inscribir las acciones de Mauricio García de la Vega. La única novedad es que si anteriormente Competición dejó en suspensión el expediente a la espera de ver lo que ocurría en el juicio que ambas partes tienen en el Juzgado de lo Mercantil en septiembre, en esta ocasión, Apelación, atendiendo a un recurso de la entidad murcianista, da carpetazo al proceso, "al haberse producido la caducidad del expediente sancionador". Y es que pasaron más de tres meses entre que el acuerdo de incoación del procedimiento sancionador y la notificación de la resolución, según detalla el organismo dependiente de la Federación Española.

Con este proceso cerrado, Apelación avisa de que "la caducidad no impide que se inicie de nuevo el expediente sancionador mientras no hayan prescrito las infracciones", por lo que los abogados de Mauricio García de la Vega podrían volver a acudir a la Federación para pedir que se inhabilite al actual consejo de administración del Real Murcia por no cumplir con el laudo del TAS, donde se reconoce al mexicano como dueño del 84% de las acciones del club grana. Eso sí, desde la Federación Española, siguiendo la línea que ya marcó el Consejo Superior de Deportes en el mes de marzo, no dan, por ahora, muchas esperanzas al norteamericano.

"En el caso de que no se hubiese producido la caducidad del expediente, debería haberse archivado, al menos respecto de la infracción de cumplimiento del laudo, pues no puede apreciarse, de momento, la comisión de la infracción imputada a los sancionados, consistente en el incumplimiento de la resolución del Tribunal Artitral de Lausana", indican en su escrito los jueces del Comité de Apelación. Y es ahí donde acuden a la resolución del CSD, que en abril ya respaldó las decisiones del actual consejo de administración del Real Murcia, considerando que no estaban actuando mal, ya que no están obligados a inscribir las acciones que están en manos de García de la Vega mientras que el mexicano no consiga que un juez ejecute el laudo para que se cumpla. Cuando esté esa ejecución judicial, será cuando los actuales responsables del Real Murcia deban abrir la puerta del club al mexicano.

"La obligatoriedad de la ejecución del laudo arbitral en cuestión solo se produce desde el momento en el que existe un mandato judicial de ejecución judicial del mismo, momento en que su ejecución es obligatoria y está por encima de la voluntad del club y de la de los transmitentes de las acciones. Hasta ese momento no puede considerarse que el Real Murcia (y, por tanto, sus consejeros) hayan incumplido indebidamente un laudo arbitral, pues al no ser ejecutable sin el exequatur, el club debería cumplir las previsiones de la Ley de Sociedades de Capital de los Estatutos que condicionaban la rectificación de la inscripción a la comunicación en tal sentido por el titular de las acciones, lo que no se produjo", se puede leer el escrito notificado por el Comité de Apelación de la Federación Española.

En su escrito inicial, la Federación proponía expedientar a los miembros que hayan formado parte del consejo de administración del Real Murcia desde el 31 de julio, día en el que se conoce el laudo arbitral del TAS, hasta la actualidad. Las sanciones serían de dos años de inhabilitación a cada consejero y una multa personal de 3.006 euros.

Así, como el expediente queda totalmente cerrado por caducidad, el Real Murcia tampoco será sancionado económicamente por los insultos que Víctor Gálvez lanzó a Mauricio García de la Vega y por los que inicialmente el club grana había sido condenado a pagar 6.000 euros.