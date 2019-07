Chavero: "Por mi cabeza no pasa el cambiar de equipo"

El UCAM Murcia 2019-2020 echó a rodar en el día de ayer en una intensa jornada. A primera hora de la mañana los diez futbolistas con los que ahora mismo cuenta la entidad fueron citados para pasar los reconocimientos médicos. Ya por la tarde, en La Condomina, los jugadores se calzaron las botas para ponerse a las órdenes de Rubén Albés, quien dirigió su primera sesión como entrenador del conjunto universitario.

Para esta primera semana de trabajo, Albés cuenta con los seis fichajes que ya ha anunciado el club -el meta Gianni Cassaro, los centrocampistas Kevin Presas y Carlos López, los extremos José Higón y Álvaro Barbosa, y el delantero Christian Perales. A ellos hay que sumar los tres futbolistas que han renovado su contrato con la entidad presidida por José Luis Mendoza. Así siguen en el equipo Adán Gurdiel, Cristian Galas y Britos, aunque éste último sigue recuperándose de la lesión de gravedad que sufrió en el mes de marzo. Por último, también continúa Alejandro Chavero, el único con contrato en vigor del pasado curso.

El catalán fue uno de los protagonistas ayer del inicio del trabajo. Por la mañana, atendió a los medios, descartando cualquier posibilidad de marcharse a otro equipo. «Por mi cabeza no pasa el cambiar de equipo», indicaba el centrocampista. «Voy a jugar aquí.

El verano ha sido tranquilo, no he hablado con nadie y por mi cabeza no ha pasado la opción de cambiar de equipo. Estoy muy contento en este club. Vine aquí para intentar ascender y creo que este año se puede conseguir», continuaba.

El jugador universitario también explicaba que «la primera toma de contacto ha sido positiva y con muchas caras nuevas. Vengo con muchas ganas de empezar, se me han hecho muy largas las vacaciones. Ahora toca ponerse bien físicamente para estar al máximo nivel durante toda la temporada».

«Para mí el reto es ascender, creo que hay que optar a lo máximo, aunque luego la competición nos pondrá donde nos merezcamos estar. Pienso que hay que pensar siempre en metas ambiciosas, con humildad por supuesto. Esto va semana a semana y solo acabamos de empezar», añadió.