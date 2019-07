Forniés: "Cuando me llamó el Cartagena no tardé mucho en pensarlo"

Forniés: "Cuando me llamó el Cartagena no tardé mucho en pensarlo"

David Forniés (Elche, 2 de junio de 1991) ya ha sido presentado como nuevo jugador del Fútbol Club Cartagena. El ex futbolista de Real Murcia, donde ha militado las dos últimas temporadas, Cultural Leonesa, con quien ya sabe lo que es subir de categoría, Sabadell, Lleida o Getafe, pronunciaba ayer sus primeras palabras como nuevo miembro de la plantilla albinegra. Y lo primero que confesaba es que "cuando me hablaron de la opción de venir al Cartagena, no me lo pensé mucho. Fue todo muy rápido. Me gusta el proyecto, la ambición. Es lo que necesitaba ahora mismo".

El ilicitano se convertía en el primer refuerzo de la temporada 2019-2020, un año donde el Cartagena intentará, nuevamente, asaltar la división de plata del fútbol español. "Llevo mucho tiempo buscando el ascenso a Segunda División. El año pasado vi mucho al Cartagena y lo tenían todo. Esperemos que sea este año", ha dicho Forniés.

En su anterior etapa en el cuadro grana, el defensor zurdo disputó un total de 62 partidos con la elástica murcianista, repartidos entre las 25 participaciones del curso anterior, 21 de ellas de titular, y los 37 partidos disputados en su llegada al Murcia, saliendo de inicio en todos ellos.

Sobre su pasado en Nueva Condomina, también se refería pero sin meterse en jardines que le pudieran costar ser portada o generar un clima caliente en su próxima visita al feudo grana. "Sí que hay rivalidad pero yo lo que veo es un buen proyecto encima de la mesa. Todo jugador quiere subir y yo he venido a eso. El Cartagena tiene la forma de jugar que a mí me conviene y aquí estoy, muy contento", respondía. El lateral es el quinto jugador que atraviesa el Puerto de la Cadena dirección a la ciudad portuaria en los últimos años (Germán, Santi Jara, Orfila y Elady han sido los anteriores) y solo dos (Fernando Llorente y Antonio López) han hecho el camino en sentido contrario.

Forniés aterriza en Cartagena para suplir a un Jesús Álvaro que, tras cuatro años vistiendo el blanco y el negro, se marchaba al Córdoba este verano. El canario ha dejado huella en la entidad presidida por Belmonte e igualar sus cifras, que le sitúan como el quinto jugador que más partidos ha disputado con la camiseta albinegra, es tarea muy complicada. Aunque Forniés lo tiene claro. "Conozco a Jesús Álvaro y es un pedazo de lateral. Yo también vengo a darlo todo y ya se me juzgará cuando termine la temporada. Somos jugadores muy parecidos", expresaba el futbolista que tiene este año de contrato para demostrarlo.

Acompañando al protagonista de la jornada estaba Manolo Sánchez Breis, mánager general del Cartagena. No dudó el mandatario murciano en asegurar tajantemente que "David (Forniés) y Jesús (Álvaro) son los dos mejores laterales de la categoría".



Fullana se desvincula del Atlético Baleares

Además, Breis también se pronunciaba sobre uno de los nombres que están en la agenda del Fútbol Club Cartagena. Fullana ya se ha desvinculado del Atlético Baleares donde ha militado las últimas 6 temporadas. "Es un jugador con muchas novias en el mercado, una de ellas nosotros. A todo el mundo que llama este equipo le interesa venir. Pero tiene ofertas que no se si son superiores. Le hemos mostrado todo nuestro interés y cariño y ojalá acabe aquí", decía el resposanble albinegro.

El que ya no será futbolista del Cartagena el próximo curso es Julio Gracia. Hoy mismo, el Badajoz ha hecho oficial la incorporación del jugador cedido por el Betis a su disciplina.

Otro de los nombres propios de los que se trató fue el de Elady. Deseado por equipos de Segunda División, el de la Puerta del Segura se reincorporaba al trabajo con sus compañeros con normalidad. "Le veo tranquilo. Él sabe que es futbolista del Cartagena y salvo que llegue una buena oferta seguirá siendo nuestro. Estamos esperando que otros equipos muevan ficha. El Tenerife sabe que por esas cantidades no va a salir. No hay ningún acuerdo firmado entre el jugador y este equipo. A día de hoy es nuestro futbolista y nos tiene que ayudar. Él solo quiere salir del Cartagena si le llega una oferta que le haga crecer profesional y económicamente, y si no, está encantado aquí", explicaba Breis.