Fucile: "Es un desafío para mí y vengo a lograr cosas importantes"

Jorge Fucile ya está en Cartagena. El jugador ha sido una de las grandes incorporaciones en el mercado de fichajes de Segunda División B. Su currículum le avala ya que ha estado 8 años en el Oporto, uno de ellos cedido en el Santos brasileño donde coincidió con Neymar, ha jugado dos mundiales con su selección -Sudáfrica y Brasil- y ha ganado 19 títulos, uno de ellos la Europa League en el 2011 con el cuadro luso. Son motivos más que suficientes para que el Fútbol Club Cartagena anuncie, a bombo y platillo, a su nuevo futbolista.

Fucile aterrizaba ayer mismo. Del aeropuerto fue directamente a la sala de prensa para ser presentado. Todavía llevaba el billete de avión en el bolsillo. Visiblemente agotado y con los ojos enrojecidos por el cansancio después de atravesar el Atlántico volando, pronunciaba sus primeras palabras.

« Es un desafío para mí y mi carrera. Fue importante que Gustavo (Munúa) hablara conmigo. Tenía otras ofertas de otros equipos en Portugal, donde había jugado. Se lo dije al presidente. En todos lados donde he estado soy ídolo, he ganado títulos y me he ganado el cariño de la gente. El Cartagena me brinda la oportunidad de llegar al corazón de los aficionados e intentar lograr cosas importantes», decía.

A pesar de su larga trayectoria como jugador, donde ha vestido la camiseta del Liverpool de Uruguay, Oporto, Santos y Nacional de Montevideo, Fucile nunca ha jugado en España. «Es una experiencia nueva para mí venir al fútbol español. Munúa me dijo cómo era el equipo, a lo que aspiraba. Vengo por la gran ambición y por ser ganadores. Esa es mi mentalidad», argumentaba.

Una y otra vez, el que fuera internacional con la selección charrúa mencionaba al técnico del Cartagena. Se conocen de hace mucho tiempo y volaron juntos hasta su destino. «Sea el entrenador que sea, la responsabilidad que tiene un jugador es muy grande. En este caso, yo conozco al míster pero uno debe rendir porque tiene un nombre que cuidar», aseguraba Fucile. Numerosos medios de su país se hacían eco de la noticia de que el lateral llegaba al Cartagena a jugar a la tercera categoría española, algo que solo pasa con los que dejan huella.

Además de su reto personal por llevar a los albinegros al fútbol profesional, el de Montevideo explicaba que también llega a la ciudad portuaria a ejercer cierta labor didáctica. «Por jugar en un gran cuadro de Europa aprendí muchísimo. También, vengo a intentar enseñar a los futbolistas más jóvenes, y aportar mi granito de arena en el campo cuando esté jugando. Esperemos que sirva porque todos soñamos con ascender», afirmaba.

Finalmente, Fucile se refería a la afición. «A la gente hay que rendirle cuentas dentro de la cancha. Sé que aquí la grada acompaña mucho», concluía.