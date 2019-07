Breis: "Donovan sabe lo que podemos ofrecerle"

El Cartagena sigue estudiando el mercado y ha fijado su mirada en Donovan Wilson, ex delantero inglés del Jumilla, actualmente militando en el Wolverhampton.

El nombre lo ponía sobre la mesa Onda Regional de Murcia y Manolo Sánchez Breis, mánager general albinegro, confirmaba la noticia en sala de prensa. «Donovan es un jugador muy interesante. Es joven y el Cartagena está pendiente de él, como muchos equipos de Segunda División B. Sabe de nuestro interés y lo que podemos ofrecerle y nosotros sabemos qué es lo que quiere», decía el mandatario cartagenerista. Donovan Wilson vistió la camiseta vinícola durante media temporada pasada. En el mercado de invierno, el futbolista británico que ocuparía plaza de sub-23, decidiría abandonar el Uva Monastrell y poner rumbo a su equipo de origen, terminando su aventura española con un balance de 6 goles en los 16 partidos que disputó vistiendo la elástica blanquiazul.

Además, Breis se refería al culebrón vivido con Chumbi, y aseguraba que «el Cartagena nunca había hecho una oferta. Se ha comentado que venía y, ahora, la gente celebra que se haya quedado en Murcia y nos haya dicho que 'no'. Es falso porque nunca hubo esa oferta. Está claro que es un jugador interesante, pero en ningún momento el nombre de Chumbi estaba entre nuestras opciones». En cuanto a Toché, el tema sigue parado y no se esperan noticias en el corto plazo. El de Santomera busca opciones en la categoría de plata. Si no encontrase «y juega en Segunda B, sería en el Cartagena», afirmaba Breis.



Mauro renueva por dos años

Otra de las noticias que daba el mánager general minutos antes de su oficialidad fue la renovación de Mauro. El joven central alicantino había terminado contrato pero tanto club como futbolistas querían seguir unidos en el camino. La negociación no ha sido complicada y Mauro vestirá el albinegro dos temporadas más. Tendrá ficha del primer equipo, si convence a Munúa se quedará y si no se buscará la opción de su cesión.

Algo similar ocurre con Adama, aunque el mediocentro tiene más conquistado al técnico uruguayo. Munúa lo quiere en su plantilla y todo apunta a que el marfileño será miembro del principal plantel cartagenerista con todas las de la ley. Si la pretemporada no le sale como se espera, no se descarta, otra vez, que salga cedido.