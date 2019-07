"Venir al Cartagena es un gran salto en mi carrera profesional"

Empieza la rueda de presentaciones en el Fútbol Club Cartagena. La primera de todas ha sido la de Manu Viana, futbolista de 24 años que procede del Atlético Levante. El extremo zurdo aseguraba, en sus primeras palabras como albinegro, que «venir al Cartagena es un salto muy importante en mi carrera. Es un gran club que lleva muchos años intentando el ascenso. Creo que es un buen sitio, una buena ciudad, una afición que aprieta y este es un año perfecto para conseguir el objetivo».

Viana ha coincidido con dos ex entrenadores que ocuparon el banquillo cartagenero, Tevenet y Paco López, en los cuales se ha apoyado el club para tener referencias del jugador. «No he hablado con Tevenet. Paco López si me escribió y me dijo que este era un buen sitio para dar un salto de calidad. Conforme he ido hablando con la gente y le he dicho que venía aquí, siempre me decían que aprovechara porque es una buena oportunidad», decía Viana.

La afición fue otro de los temas que se ponían sobre la mesa. «Tanto si las cosas van bien como mal, aprietan mucho. Al final, yo vengo de dos filiales, donde la exigencia no es tan alta», explicaba.

En cuanto a sus números, dos goles y 6 asistencias el pasado año, el futbolista es consciente de que «los datos son los que llama la atención y en lo que se fija la gente pero creo que puedo aportar muchas cosas al equipo y voy a dar el 200 por cien».

Viana hacía referencia a su polivalencia. «Soy extremo izquierda pero puedo jugar de carrilero, que también me gusta. De lateral también he jugado pero es una zona en la que no puedo sacar lo mejor de mí. Si el equipo lo necesita, estaré preparado», concluía el valenciano que vivirá su primera experiencia fuera de un filial.