El UCAM activa el plan de los cupos

Uno de los retos que afronta el UCAM Murcia CB este verano en el mercado de fichajes pasa por las fichas de cupo de formación. Y es que todos los equipos de la Liga Endesa necesitan contar con cuatro jugadores formados en España en su plantilla. El conjunto universitario, actualmente, tan solo tiene al pívot Emanuel Cate ocupando una plaza de estas características, sin embargo, el UCAM está a punto de cumplir con su plan 'A' para cerrar este capítulo y poder centrarse en los dos fichajes que le restarían para alcanzar los 12 jugadores que competirán el próximo curso en la ACB.

Así pues, el club murciano acudió ayer al derecho de tanteo para presentar una oferta al base Rafa Luz. El brasileño es uno de los objetivos para compartir la dirección de juego junto a Askia Booker y Manu Lecomte el próximo curso, aunque el Morabanc Andorra tiene ahora cinco días naturales de plazo para igualar las condiciones de la entidad universitaria si quiere retener al jugador. Por lo que hasta el próximo martes (hasta las 23.59 horas) no se conocerá si aterrizará finalmente en el Palacio. Los planes de Sito Alonso, entrenador universitario, pasan por utilizar a Booker como 'combo' (base-escolta) según las necesidades que surjan durante la temporada, por lo que la presencia de dos bases como Lecomte y Luz, que ocupa una de las plazas de cupo al pasar por la cantera del Unicaja, resultaría clave para equilibrar la plantilla.

Con Cate y la llegada del base brasileño, la tercera ficha de cupo de formación sería para Edu Durán. El escolta aterrizó en el UCAM el pasado verano y los acontecimientos que fueron surgiendo durante la temporada impidieron que pudiera mostrar todo su potencial al no tener apenas protagonismo. No obstante, su actitud y constancia en los entrenamientos no han pasado por alto para Sito Alonso. De hecho, el entrenador universitario le incluyó en varias convocatorias durante el tramo final de la temporada, luchando por la permanencia en ACB, y alabó su trabajo ante los medios de comunicación en repetidas situaciones. La posibilidad de contar con un especialista desde el perímetro, para abrir todavía más el campo, encaja dentro de los planes que tiene reservados el técnico madrileño y la renovación del escolta se encuentra prácticamente cerrada.

Por lo tanto, tan solo restaría una plaza para completar los cuatro cupos de formación y la primera opción pasa por la continuidad de Dino Radoncic. Al alero le queda un año de contrato con el Real Madrid, pero desde el club blanco ya le han informado de que tiene vía libre para escoger su futuro. Por lo tanto, podría volver a recalar en el Palacio como cedido, como ya ocurrió en enero, o con la carta de libertad. En los últimos días, Radoncic ya ha dejado alguna pista a través de las redes sociales con un intercambio de mensajes con Sadiel Rojas, un vídeo de su canasta ante el Unicaja o fotos durante su estancia en Murcia, y todo apunta a que podría seguir la próxima temporada en el UCAM si no recibe alguna oferta de mayor envergadura estas semanas.