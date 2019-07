'Experto en Fugas' cumple el sueño de Pedro Alarcón

'Experto en Fugas', palomo de pluma magaño propiedad de la familia Alarcón-Peña Entresierras, se ha proclamado campeón de España de la LXVIII Copa S.M. El Rey. Gran competición de este ejemplar que durante las siete sueltas celebradas en Agramón-Albacete, siempre estuvo arriba. La lucha cerrada con el palomo blanco llamado 'Diario', también de Murcia, concretamente de la peña BEM, se alargó hasta la última suelta. En esa suelta la mínima diferencia de tan solo un punto no pudo ser superada, concluyendo la competición con Experto en Fuga en primera posición (1.467 puntos), Diario, en segunda (1.465) y Espartano (1.449).

Más de tres mil aficionados llegados de toda España vieron la final del concurso más importante a nivel mundial que se hace de colombicultura, haciendo que prácticamente la circulación en este pueblo castellano-manchego fuera imposible durante las dos horas que duró la última prueba. Cuando Pedro Alarcón, más conocido como 'Sierras', se proclamaba por primera vez campeón de España Copa SM. El Rey absoluto se desató la locura, y es que el título, que habían perseguido más de cincuenta años, siempre acababa escapándose.

Pedro Alarcón 'Sierras', al que apenas le salían las palabras de la emoción que tenía, se dirigió a todos y quiso das las gracias a su hijo José Enrique Alarcón. «Me has dado la vida, me has ilusionado de nuevo, cuando me parecía imposible y lo único que echo de menos es a mi mujer aquí -la esposa de Pedro y madre de José Enrique fallecía hace 5 años-», indicaba, para continuar diciendo que «sé que desde que falleció mama te propusiste que yo sería campeón de España y hoy ese reto está conseguido».

José Enrique Alarcón, industrial de éxito, invitó a todos a la fiesta que se haría en Murcia en el Restaurante Mesón Latorre, y ahí se preparó la celebración más importante que ha tenido ningún campeón en sesenta y ocho años que se está disputando dicha competición.

La fiesta terminaba ya por la noche y ahí es donde José Enrique Alarcón se dirigió a todos y quiso decir por qué y cómo había llegado a la Colombicultura. «Yo llego porque he visto a mi padre toda la vida perseguir un sueño, pasar noches buscando palomos, entrenándolos, compitiendo en toda España y viendo a veces triste, otras alegre, pero nunca lo vi campeón».

Comenzando a emocionarse dijo que «hoy tienes tu sueño papa y yo ahora te pido permiso para dejarme a mí también intentar conseguir este logro, además quiero lanzar una exclusiva que nadie sabe, voy a solicitar formalmente a la FCRM ser sede del Campeonato Nacional Copa SM El Rey del 2021 en Las Delicias, en lo que va a ser un homenaje a mi padre». Aplausos de todos los allí presentes que estaban en un número cercano a las seiscientas personas, todas ellas o la inmensa mayoría rivales, pero que aplaudieron y fijaron las miradas en Javier Prades, presidente de la Federación Española, allí presente, que le dio un abrazo y que quedaron en estudiar las propuestas.