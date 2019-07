La plantilla inicia hoy el trabajo sin Hugo Álvarez y a puerta cerrada

El Real Murcia 2019-2020 empieza hoy a rodar. Los jugadores murcianistas están citados en Nueva Condomina para llevar a cabo la primera sesión de entrenamiento a las órdenes de Adrián Hernández. El estreno no podrá ser grabado por las cámaras, y es que el club murcianista comunicaba ayer que la sesión será a puerta cerrada, algo que no ha sucedido en temporadas anteriores. Los jugadores que iniciarán el trabajo son los metas Alberto Lejárraga, Tanis, Antonio Gallego, Quique Cebriá y Simón; los defensas Fran Bertomeu, Montesinos, Charlie Dean, Edu Luna, Escribano, Lalo Hernández, Iván Pérez y Adrián Melgar; los centrocampistas Juanra, Armando, Juanma Bravo. Víctor Meseguer, Carlos Palazón, Josema y Alberto Rodríguez; y los delanteros Víctor Curto, Chumbi, Marcos Legaz y Alberto Toril. No estará en la vuelta al trabajo Hugo Álvarez. En la lista publicada ayer por la entidad en su página web no aparece el nombre del central, que no entra en los planes del club.