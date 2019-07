Paco Belmonte: "No vamos a hipotecarnos para que Toché juegue en el Cartagena"

En la presentación de la campaña de abonos, una vez realizado el acto en la tienda oficial del club situada en el Municipal Cartagonova, Paco Belmonte, presidente del Cartagena, tomaba la palabra para actualizar la situación del equipo.

Fueron muchos los asuntos por los que se le preguntaron. Uno de ellos, el caso Toché. El mandatario murciano tiene claro que «no nos vamos a hipotecar porque venga Toché. Nosotros queremos que venga, él quiere venir, pero es una historia que va despacio. Hay un camino largo todavía y nos tenemos que encontrar».

En cuanto al culebrón Elady, Belmonte decía que lo del jugador de La Puerta del Segura «anda despacio. De momento hay mucho ruido y pocas nueces. Si llega una oferta buena para el club y el jugador, no vamos a privar al futbolista de que se vaya. Tenemos una propuesta firme encima de la mesa y dos sin plasmar las cantidades. Quizá su precio de mercado no sea la cláusula de rescisión de 500.000 euros pero se tiene que acercar, si no, no vamos a llegar a ningún acuerdo con nadie».

Otro de los asuntos tratados era la portería albinegra. Con la llegada de Marc Martínez se le cierran las puertas a Mario Fernández, al que «estamos buscando una solución para él. Barajamos la opción de tener dos porteros senior pero no está decidido», explicaba Belmonte. Y también se refería a Joao Costa. «No es fácil que vuelva. El año pasado estuvo cedido del Oporto y su precio de mercado es alto. El míster nos puso sus preferencias, quería a Marc (Martínez) y aquí le tiene. Creo que Costa dará un paso más allá en su carrera y jugará en superior categoría», aseguraba. Al guardameta luso le han salido novias en Segunda División, como el Fuenlabrada, equipo que se ha interesado por la situación del arquero.

En referencia a Óscar Ramírez, Belmonte explicaba su caso. «Se le ha dicho que su rendimiento ha sido bueno. Óscar es fiel al club. Es cierto que ha venido Fucile a ser importante y creo que lo mejor que podemos hacer con Ramírez es buscar una solución para ambas partes. Si no, es jugador del Cartagena», expresaba.

Con Fito Miranda y Aketxe todavía no han decidido qué va a pasar, no se garantiza su continuidad ni se asegura su marcha. Respecto a Adama y Mauro, el presidente del Cartagena se felicitaba por la decisión de Munúa de darle la opción de pertenecer al primer equipo con todas las de la ley. «Adama hará la pretemporada con nosotros y si convence al entrenador, será jugador del primer equipo. Con Mauro hay una negociación abierta para renovar su contrato», afirmaba.

La opción de cesión de Josua Mejías, Moyita y Julio Gracia está encima de la mesa, aunque parece complicado que haya pleno de regresos. El venezolano es el que más opciones tiene de volver pero este tema se tratará una vez avanzado el verano.

Y la ciudad deportiva «es un tema que no podemos abordar de inicio lo que queremos pero tenemos que empezar ya. No podemos seguir como nómadas para entrenar», reclamaba.