Miró: "Cuando vuelva el registrador de vacaciones todo se solucionará"

Francisco Miró, consejero delegado del Real Murcia, confirmó ayer a esta redacción el cierre registral que ha sufrido el club murcianista por no publicar en el plazo indicado por las cuentas del ejercicio 2017-2018. Indicaba Miró que «ahora mismo se está terminando la auditoría, y entre septiembre y octubre se convocará una junta en la que aprobaremos a la misma vez las cuentas de los dos últimos ejercicios».

El responsable grana quiso quitar importancia al cierre, y al ser cuestionado por la imposibilidad de inscribir tanto a los consejeros que salieron de la Junta de febrero como la ampliación de capital cerrada en noviembre indicaba que «a día de hoy no están inscritos porque el registrador está ahora mismo de vacaciones pero en el momento que vuelva todo va a quedar solucionado». Alega Miró que todo se ha retrasado porque en el Registro siguen incluyendo a Raúl Moro como consejero al no estar presentado el documento que certifica su dimisión. «Moro está en México y no podemos contactar con él. Hemos tenido que acudir al notario para que certifique su dimisión. El día 11, cuando el registrador vuelva de vacaciones, todo se solucionará».

Esta es la cuarta versión que dan los responsables del Real Murcia al ser cuestionados por la no inscripción en el Registro de la ampliación y la no actualización de los cargos de consejeros. A finales de enero, José María Almela daba por hecho a respuesta a esta redacción que «la ampliación está ya registrada, y nadie ha puesto ningún problema». En febrero, desde el club se indicaba que estaban esperando que Paypal liberase el dinero para acudir al Registro. Posteriormente, Daniel Moreno reconocía los problemas para actualizar el capital social, pero defendía que todo se debía a que el Registro quería aclarar primero la presencia de Moro como consejero. Llegados a julio, el problema no se ha solucionado, y Miró indicó ayer a este diario que cuando el registrador vuelva de vacaciones todo quedará resuelto.