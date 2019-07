El FC Cartagena celebra sus 25 años con la novedad del carné oro

Las tarifas van de 50 a 160 euros, y por 30 euros más se pueden obtener varias ventajas.

El Fútbol Club Cartagena presentaba ayer su campaña de abonos para la temporada 2019-2020. La entidad albinegra buscará superar la cifra de socios del curso pasado, donde se sumaron 7.663 abonados a la causa. Un objetivo ambicioso, ya que la cantidad de socios que el equipo atrajo el verano anterior significó un récord de captación de aficionados en Segunda División B. Con esta meta en mente, desde ayer ya se pueden adquirir los nuevos carnets en las oficinas del club.

Los precios oscilan entre los 160 y los 50 euros, siendo el más caro en tribuna alta y el más barato en el fondo bajo, algo que viene siendo tónica habitual desde que Paco Belmonte y Manolo Sánchez Breis dirigen el club. Otra temporada más, el coste del abono se congela y, este curso, se presenta una novedad, el carné oro.

Con esta modalidad de abono, lo que pretenden desde el Cartagena es conmemorar los 25 años del club, mismo motivo por el que el eslogan seleccionado ha sido 'Una historia forjada a fuego'.

El carné oro se adquiere pagando 30 euros más que se suman al precio del abono que corresponda. Todo el que quiera puede poseer esta tarjeta, pero solo los mil primeros podrán disfrutar de una suscripción de un año a la plataforma Footters, que emitirá los partidos del Cartagena lejos del Municipal Cartagonova. Una vez que finalicen ese millar de altas, el resto de socios que adquiera este carnet tendrá el 50% de descuento cuando compre un encuentro de los albinegros en ese mismo portal web.

Pero no quedan aquí las ventajas de lucir el oro. Si la temporada que viene el Cartagena ascendiese, el precio del abono se mantendría igual en Segunda División. Además, con la tarjeta oro del Cartagena se podrán adquirir dos entradas para público general a mitad de precio (no incluido el Día del club y los play off de ascenso) en los partidos como local, podrán tener preferencia a la hora de comprar una entrada si acompañan al equipo fuera de casa, y dispondrán de un 15% de descuento en las prendas del club, frente al 10% de descuento del que disfrutan en el abono normal.

De esas 1.000 suscripciones, el 10%, es decir, 100, serán para peñistas. En la Federación de Peñas del Cartagena hay un total de 2.300 peñistas por lo que puede suponer un problema debido a que este colectivo presenta sus renovaciones más tarde por la dificultad que supone recopilar toda la información. «Si el tema se nos va de las manos, habrá que volverse a sentar otra vez con Footters para negociar cosas», aseguraba Paco Belmonte, presidente del Cartagena.

«Vamos a formar una plantilla que será igual de competitiva o más y que va a luchar por los mismos objetivos que el año pasado. Queremos devolverle al aficionado la confianza mostrada por ellos cuando vienen al mostrador y renuevan temporada tras temporada», afirmaba el mandatario.

Los abonados que quieran reservar la misma localidad que el pasado curso, tendrán hasta el 9 de agosto para renovar su fidelidad. Después, tras el día 12 de ese mismo mes, el resto de butacas quedarán liberadas.