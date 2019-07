El UCAM incluye a Soko en el tanteo y deberá tomar el camino largo por Luz

El UCAM Murcia CB le ha echado el ojo al base Rafa Luz, pero su fichaje no será inminente. Y es que la operación se prolongará, al menos, un par de semanas más después de que el brasileño haya sido incluido por el Morabanc Andorra en el derecho de tanteo. El club universitario tiene hasta el próximo 20 de julio (sábado) para presentar una oferta que podría igualar el equipo que ahora dirige Ibon Navarro para intentar retener a Rafa Luz. En caso de que no se presente ningún contrato, el equipo murciano podría negociar una acuerdo económico si el Morabanc Andorra conserva sus derechos a partir de esa fecha.

Rafa Luz, que cuenta con ficha de cupo de formación al pasar por las categorías inferiores del Unicaja, llegaría al Palacio para reforzar la dirección de juego -junto al belga Manu Lecomte y Askia Booker- en la plantilla que volverá a dirigir Sito Alonso. Un plantel en el que no estará Ovie Soko, a pesar de que es el único jugador del UCAM que ha sido incluido en esta normativa de la ACB. Esto significa que el club le ha presentado una oferta de renovación, y en el caso que ningún otro equipo puje por él, sería el conjunto murciano el que mantendría sus derechos en la Liga Endesa. Lo que obligaría a negociar a los equipos una cantidad económica posteriormente para llevar a cabo la operación. El club de origen tiene cinco días naturales para igualar la oferta que se presente y poder retenerle. Si el club de origen no iguala la oferta, el jugador pasa a pertenecer al club que ha presentado la oferta en las condiciones ahí reflejadas.

No obstante, el caso de Ovie Soko es algo particular. Y es que el jugador británico ya anunció su despedida del UCAM hace unos días con un mensaje en Instagram después de tres temporadas en la capital del Segura. «A los fans de Murcia, gracias por todo. Me llevo recuerdos espectaculares y momentos difíciles en los últimos tres años. Me habéis hecho formar parte de vuestra familia y he aprendido acerca de la pasión de los murcianos. Nos habéis apoyado en esta temporada complicada y todo el equipo está agradecido. Gracias a Alejandro Gómez por la oportunidad de formar parte de este club. Os deseo todos los éxitos posibles en el futuro. Los amo», escribió en la conocida red social antes de enrolarse en un programa de la televisión británica para buscar el amor. Por lo que el club intentará retener sus derechos en la Liga Endesa para poder sacar algún beneficio económico en el futuro en caso de que ningún equipo de la máxima competición le presente una oferta en los próximos días que sea complicada de superar. Hay que tener en cuenta que el derecho de tanteo no afecta para los equipos extranjeros, ya que el jugador es libre para firmar por cualquier rival que no sea de la Liga Endesa. De hecho, el pasado curso ya contó con ofertas desde Turquía y Grecia aunque acabó renovando por el UCAM, también gracias a la insistencia del capitán Sadiel Rojas. Una vía que tomó entonces Vítor Benite, quien acabó firmando por el Cedevita Zagreb tras ser incluido en esta norma de la ACB. Sin embargo, el club también puede negociar un traspaso una vez que finalice el plazo. Así como ocurrió con Clevin Hannah el pasado verano al marcharse al Herbalife Gran Canaria previo pago de 45.000 euros tras no recibir ninguna oferta durante el plazo de esta normativa.

Por otro lado, el UCAM no ha incluido en el derecho de tanteo a Alberto Martín, Brad Oleson, Milton Doyle, Luka Mitrovic, Damjan Rudez ni Dejan Todorovic. Por lo que todos ellos son libres para firmar por cualquier equipo de la Liga Endesa en cualquier momento. Además, como ya publicó este diario, el equipo murciano está trabajando en cerrar la continuidad del alero Dino Radoncic. Al jugador montenegrino le resta un año de contrato con el Real Madrid y se está estudiando la manera de que pueda recalar la próxima temporada en Murcia tras aterrizar como cedido el pasado mes de enero.