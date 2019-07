El Murcia quiere a Jony Ñíguez

Los ilicitanos están dispuestos a ofrecer todas las facilidades para que el jugador de 34 años salga cedido y se harían cargo de su ficha

El centrocampista Jony Ñíguez está en la lista de jugadores que no cuentan para Pacheta, técnico del Elche. Pese a que el ex del UCAM Murcia tiene dos años más de contrato, desde el club ilicitano ya le han comunicado que no tiene sitio en la plantilla. Esa necesidad del club de sacar al jugador puede beneficiar al Real Murcia, y es que los responsables murcianistas han mostrado un interés serio por fichar al futbolista de 34 años, que se convertiría en una de las piezas importantes del equipo que va a dirigir Adrián Hernández. Tanto el Elche como Ñíguez ya conocen el interés por parte de Julio Algar.

Aunque la ficha del centrocampista es inasumible para el Real Murcia, los responsables granas quieren beneficiarse de la necesidad del Elche por sacar al futbolista. De hecho, según ha podido saber esta redacción, la entidad franjiverde no solo no va a poner ningún obstáculo sino que además está dispuesta a ofrecer toda serie de facilidades. Incluso, aceptaría hacerse cargo de la totalidad de la ficha que el futbolista tiene firmada con el club de Segunda División.

Ahora debe ser Jony quien decida si acepta la oferta de marcharse al Real Murcia. El mediocentro de 34 años tiene firmados dos años más de contrato con el Elche y una cláusula de penalización en el caso de que el club ilicitano decida despedirlo, de ahí que los responsables de la entidad franjiverde vean con buenos ojos la cesión al club murcianista.

Con los ilicitanos dispuestos a hacerse cargo de la totalidad de la ficha del jugador, el Real Murcia se beneficiaría de una operación que además le permitiría contar con un futbolista con experiencia en la categoría. No deben pasar muchos días para que se resuelva el futuro de Jony Ñíguez, y es que Pacheta, técnico del Elche, ha pedido que se busque una salida a aquellos futbolistas que no cuentan antes del jueves, que es cuando los ilicitanos iniciarán los entrenamientos.

Jony Ñíguez, hermano del atlético Saúl, apenas ha tenido oportunidades en la última temporada y media en el Elche, club al que llegó en enero de 2018 tras pedir su baja voluntaria del UCAM Murcia. Los universitarios le fichaban en verano de 2017. Pese a que el jugador había firmado unas semanas antes con el Mallorca, descendido a Segunda B, el contrato acabó rompiéndose antes del inicio de la temporada. De ahí que jugara hasta diciembre con los universitarios, aunque en el mercado invernal no pudo decir 'no' a la oferta del Elche.

A su llegada comenzó siendo titular con Josico, incluso por delante de Manuel Sánchez, pero tras la llegada de Pacheta apenas tenido minutos ni en la recta final de la temporada del ascenso ni en la que acaba de finalizar, en la que apenas jugó los últimos instantes de un partido de Liga y dos encuentros de Copa. Jony ha sido el habitual descarte en la lista de convocados y el técnico del Elche tampoco ha contado con él ni siquiera en los amistosos.

El futbolista ilicitano estuvo a punto de salir cedido en el pasado mercado de invierno al Alcoyano, pero el club de Alcoy se quedó sin fichas libres y no lo pudo hacer.

Pacheta siempre ha defendido su profesionalidad, pero, al mismo tiempo, ha manifestado que no cuenta con Jony y que ya se le hizo saber al jugador en diciembre del año pasado para que se buscase otra alternativa.

La insistencia del técnico franjiverde en sacarle de la plantilla ha dejado a Jony sin opciones, de ahí que en los próximos días pueda cerrarse su cesión al Real Murcia.