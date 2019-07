Hacer lo mismo cada verano desde 2007, aburriría a cualquiera. Salvo que tus 'vacaciones' las pases ganando medallas. Eso es lo que le lleva ocurriendo a Laura Gil en los últimos doce años. La pívot murciana de la selección española, en distintas categorías, acumula ya 16 medallas de forma consecutiva, la última la conquistada el domingo en Serbia. Este verano tocaba Eurobasket, y como si ya fuese una obligación, España no falló y se coronó campeona por tercera vez. Y entre las jugadoras elegidas por el seleccionador Lucas Mondelo, ahí estaba Laura Gil, una de las fijas. Tanto, que sus compañeras la consideran el talismán de la roja, y es que con ella, da igual que toque Eurobasket, Mundial o Juegos, el podio está garantizado.

La medalla de ayer es la decimosexta que consigue con el combinado nacional en varias categorías, pero, aunque no sabe muy bien dónde colocarlas, la murciana dice que «nunca me aburro de subir al podio. Si lo hiciera, entonces no estaría aquí». En declaraciones al programa El Transistor de Onda Cero, Laura Gil indicaba que «no somos conscientes de que somos una selección de leyenda», para añadir que «lo pintamos fácil pero no lo es». Será por ello que al final acababa por asumir la realidad y reconocía que «claro que somos un equipo de leyenda».

Su palmarés no para de aumentar, y ella está encantada de que sea así. «Ojalá el mayor delos problemas sea decidir dónde poner tantas medallas. Mi casa tiene muchas paredes, así que no hay problema», bromeaba, para asegurar que tiene que buscarse un expositor «algo más grande». Para Gil todas las medallas «son especiales». «Cada una tiene una historia detrás», explica, pero «si tengo que escoger una me quedo con la de los Juegos».

La pívot murciana también bromeó al ser preguntada por su calma durante la entrega de premios. «Me hacía muchísima ilusión, pero estaba preparada para las fotos. Siempre salgo mal, y esta vez me he tirado todo el tiempo sonriendo para que me pillaran bien», indicaba entre risas. Y es que después de doce años subiendo al podio, Laura Gil ya es toda una experta.