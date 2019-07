El Murcia echa a rodar el miércoles y el UCAM lo hará el lunes 15

La cuenta atrás ya está en marcha. La pretemporada se encuentra a la vuelta de la esquina para los equipos de la Región que competirán la próxima campaña en la Segunda División B, y el Real Murcia será el más madrugador de todos. Y es que, la plantilla que dirigirá Adrián Hernández, entrenador grana, echará a rodar a partir de este miércoles cuando comiencen las tradicionales pruebas físicas y las primeras sesiones de entrenamiento, donde la carga física siempre es protagonista en el comienzo.

El conjunto grana se encuentra en plena construcción de su plantilla, pero los aficionados podrán ver ya en acción a las primeras caras nuevas. El portero Alberto Lejárraga, los defensas Antonio López, Edu Luna e Iván Pérez, los centrocampistas Alberto Rodríguez y Juanra, y los delanteros Alberto Toril y Marcos Legaz son los fichajes hasta ahora del Real Murcia a la espera de que se produzcan más movimientos. También en la 'operación salida', ya que todavía se desconoce el futuro de futbolistas como Charlie Dean, Hugo Álvarez o Rafa Chumbi después de que el club les comunicase que no podría hacer frente a sus elevadas fichas. No obstante, si no hay novedades, el club espera a todos los futbolistas con contrato en vigor este miércoles en Cobatillas.

El siguiente equipo en iniciar la preparación veraniega será el UCAM CF. Aunque todavía se desconoce la fecha de forma oficial para la vuelta a los entrenamientos de la plantilla que dirigirá Rubén Albés, todo apunta a que será la próxima semana (15 de julio). El club universitario ya informó hace unos días que inició la resiembra en el césped de La Condomina para tener todo listo en los próximos días. Pero es que, además, afrontará en ese escenario su primer partido de la temporada en menos de 20 días, al medirse al Elche (27 julio).