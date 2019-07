I+D+i del baloncesto en la Universidad de Murcia

El Curso Internacional de Alto Rendimiento en Baloncesto de la Universidad de Murcia alcanzó su novena edición en San Javier con casi un centenar de alumnos llegados desde diferentes puntos del país y diversidad de ponentes, con un elenco que combinó jóvenes entrenadores emergentes con otros consagrados y con una larga trayectoria en la élite. Un año más, bajo la dirección de Juan Carlos García, José Margineda y Antonio Pérez, que contaron con la colaboración de destacados técnicos de la Región entre los que se encontraban Víctor Verdú, máximo responsable del UCAM Jairis, de Liga Femenina 2, y Eugenio Alcaraz, miembro del staff técnico de la Federación Española, entre otros, durante tres días se desarrollaron extensas y amenas jornadas de trabajo, donde destacó también la interacción de los alumnos con los profesores. De nuevo, la investigación, el desarrollo e innovación se dieron la mano en un curso veraniego.

El cacereño Piti Hurtado, un preparador de dilatada trayectoria que en la actualidad es analista de la NBA en Movistar+, fue el encargado de abrir las jornadas con una charla sobre la indefinición de los puestos de los jugadores en la mejor liga del mundo, un fenómeno que ha irrumpido en los últimos años por la versatilidad y que puso de moda LeBron James. Nombres como Ben Simmons, Kawhi Leonard, Paul George o Giannis Antetokounmpo fueron analizados con didácticos vídeos, a través de los que también desmontó Hurtado algunas teorías sobre el abuso del uno contra uno y la ausencia de sistemas en el baloncesto estadounidense. Posteriormente, el extremeño, quien recientemente publicó junto a Antonio Pacheco el libro 'La Pitipedia. Tratado de cultura baloncestístca', desarrolló los nuevos términos que han llegado desde Estados Unidos.

La presentación del programa Nacsport, empleada como herramienta de análisis de los partidos de baloncesto y otros deportes, corrió a cargo de Carlos Domínguez Carrión, quien explicó todas las utilidades de este software que permite desmenuzar los encuentros.

Asimismo, una de las mejores canteras del país también estuvo en el curso de la mano de David Jimeno Cortés, director de las bases del Joventut de Badalona, quien desgranó el trabajo que realiza el club catalán para mejorar el pase entre sus jóvenes jugadores. Asimismo, para cerrar la primera jornada, Javi Juárez, quien dirigió hasta el mes de enero la pasada temporada al UCAM Murcia, desarrolló la construcción de la defensa presionante, haciendo hincapié en la necesidad de implicar en esa meta a todos los jugadores, creando para ello, al margen de fundamentos tácticos, una química especial para poder desarrollarla con eficiencia. El madrileño fue aún más allá y desveló, a nivel anecdótico, algunas situaciones que vivió durante su etapa en el club universitario, como la 'presión' que recibió del entorno de algunos jugadores, en especial de la madre del escolta Milton Doyle, a través de mensajes en las redes sociales.

Diego Blázquez Cano, entrenador y profesor de la Escuela de Entrenadores de la Federación Madrileña, fue el encargado de desarrollar una ponencia sobre el 'paso 0', que ya en la edición de 2018 del curso tuvo un apartado monográfico debido a su gran actualidad. Blázquez puso en práctica varias situaciones que permiten a los atacantes sacar ventaja y la delgada línea que le separa de la infracción. Asimismo, el cordobés Paco Zafra desgranó el método de trabajo que le permitió llevar a la selección andaluza a ganar la última edición del Campeonato de España de Minibásket. El seguimiento de jugadores, la necesidad de encontrar colaboración en los clubes y el desarrollo táctico son algunas de las claves que llevaron a los andaluces a acabar con la hegemonía de Cataluña. Zafra también vaticinó que la generación de 2007 de jugadores españoles está llamada a ser una de las más importantes en el futuro debido a su potencial físico.

Dos entrenadores jóvenes emergentes fueron los protagonistas de la sesión de tarde de la segunda jornada. Rubén Perelló llegó al CB Almansa para dirigirlo en Primera Nacional y ha llevado en tres años al modesto club albaceteño hasta la LEB Oro tras superar en el play off de LEB Plata al Real Murcia Baloncesto. Precisamente la preparación de esa final por el ascenso fue el eje principal de su conferencia, desvelando que una de las claves estuvo en llevar el partido de ida, que se celebró en el pabellón Príncipe de Asturias, a un ritmo lento para bajar el alto poder anotador de su rival, que se había visto resentido en los últimos encuentros. " No ascendimos por la canasta a un segundo y medio del final ", hizo hincapié el mallorquín, quien pese a contar con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, logró el saltodonde los almanseños entraron últimos clasificados y acabaron terceros. Junto a Perelló estuvo su ayudante, el alicantino Luis Fernando Ortiz, alumno en muchas ediciones de este mismo curso de la Universidad del Mar. Perelló también resaltó que nunca marcó objetivos inalcanzables a sus jugadores, pero sí que les puso retos, como cuando empezó la segunda fase, donde puso la meta de ganar los tres primeros encuentros "para no estar más de dos meses entrenando sin ningún objetivo".

Para cerrar esa jornada, el entrenador más joven de la Liga Femenina, Bernat Canut, del Cadi La Seu de Lleida y con solo 29 años, quien llevó a su equipo a ser tercero esta temporada con uno de los presupuestos más bajos, desarrolló claves para confeccionar un equipo y la relación entrenador-jugadora, entre otros aspectos básicos. En su interesante ponencia, bajo el título 'La estructura socioafectiva como elemento multiplicador del rendimiento', dejó muchos detalles sobre la conducción de grupos y la asunción del reparto de roles, así como la idoneidad de no interaccionar con las jugadoras del equipo a través de las redes sociales.

La última jornada estuvo dedicada a la 'Defensa show' con un formato novedoso, con dos entrenadores sobre la pista planteando cada uno el ataque y la defensa sobre el mismo supuesto. Comenzó Curro Segura, un entrenador de dilatada trayectoria que ha llevado esta temporada al Betis al ascenso a la Liga ACB. El granadino desarrolló el ataque contra defensa show en una ponencia muy didáctica. A continuación, Gonzalo Rodríguez, entrenador ayudante de Moncho Fernández en el Obradoiro, quien entrenó al desaparecido Balneario de Archena, se encargó de las variantes tácticas de la defensa, para después realizar un taller con Segura, quien ponía sobre la pista alternativas para atacar esa defensa, mientra que Rodríguez daba respuesta.

De esta forma concluyó la novena edición del Curso Internacional de Alto Rendimiento en Baloncesto, una actividad que desde su inicio se ha caracterizado por la innovación aplicada a un deporte donde España ha experimentado una gran evolución en las dos últimas décadas, no ya solo gracias a los jugadores que han irrumpido, sino por el alto nivel de los entrenadores. A lo largo de estos años han pasado por el mismo profesores como Joan Plaza, Jaume Ponsarnau,, entre otros muchos. En 2020 celebrará su décimo aniversario y sus organizadores quieren superarse una vez más.