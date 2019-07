La selección española de Laura Gil, campeona de Europa

La murciana Laura Gil ya tiene una nueva medalla para su extensa colección, el oro conseguido en el Eurobasket 2019. La selección española femenina, con la pívot entre sus jugadoras, se ha proclamado campeona de Europa tras ganar a Francia (86-66) en la final del torneo disputado en Serbia y Letonia. Con este metal, la murciana sigue aumentando un palmarés brillante, y es que ya cuenta con dieciséis medallas, siendo la internacional más laureada de la historia de la selección. El pasado mes de octubre, cuando se colgó el bronce en el Mundial, incluso superó a Pau Gasol.



No hay verano en el que Laura Gil no suba al podio. Lo ha hecho desde que en 2007 conquistó la medalla de plata del Europeo sub-16. Doce años después sigue repitiendo una costumbre de la que no se cansa, incluso hay años que ha doblado sus éxitos, como en 2009, 2010 y 2011. La murciana es la coleccionista de medallas de la Roja, y sus compañeras de selección lo saben, de hecho, como Gil ha reconocido en alguna ocasión entre risas, la califican de talismán.



La selección española volvió a hacer historia al reeditar la medalla de oro con un baloncesto directo y valiente en ataque y con una esforzada defensa atrás.



España salió en tromba con una Marta Xargay que anotó los tres triples que lanzó en los dos primeros minutos y medio y a partir de ahí fue creciendo en ambición, en ganas y en dominio.



Silvia Domínguez y Laia Palau sumaron en la anotación y contrarrestaron el juego y los puntos de Sandrine Gruda y Bria Hartley, las mejores francesas.





Desde hoy, Laura Gil ya tiene otra medalla, y es de oro. La selección española entrenada por Mondelo no ha faltado a su cita con el podio, revalidándo el título de campeona de Europa y alargando seis años mágicos, en los que no han dejado de ganar y ganar. Con el seleccionador al mando, España siempre ha estado en el podio. Dos oros (2013 y 2017) y un bronce europeo (2015), una plata olímpica (2016) y una plata (2014) y bronce (2018) mundial. A esos números hay que sumarle el oro logrado en este Eurobasket.Además de proclamarse campeonas del Eurobasket, la selección española también ha logradoEn el partido por la medalla de bronce del Eurobasket femenino,no dio la más mínima opción a la revelación del campeonato, Gran Bretaña, al derrotarla por 81-55.Desde el primer minuto Serbia demostró su superioridad y el 25-16 del primer cuarto dejó clara la diferencia. En el segundo acto, las jugadoras británicas, a las órdenes del técnico español Chema Buceta, intentaron reconducir la situación, pero no lograron recortar diferencias y se fueron con 40-33 al descanso.En la continuación, Serbia reventó el partido con un parcial de 21-6 en el tercer cuarto que le abrió de par en par las puertas del tercer escalón del podio.Ya con el partido decidido, el último cuarto fue un mero trámite. Gran Bretaña culminó su mejor clasificación de la historia y Serbia salvó el honor con un medalla de bronce.