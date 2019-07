Pedro Acosta logra su primer triunfo en Alemania

El mazarronero Pedro Acosta, de quince años de edad, logró su primera victoria de la temporada en la Red Bull MotoGP Rookies Cup en el circuito alemán de Sachsenring, donde el campeonato reservado a jóvenes promesas celebró dos nuevas mangas. Además, el murciano sumó un cuarto puesto en la segunda prueba y se afianza en el tercer puesto de la clasificación general después de completarse siete citas de la campaña 2019.

En su triunfo en Sachsenring, la carrera se tuvo que interrumpir debido a un accidente. Acosta, quien no había brillado en entrenamientos, se enganchó al grupo de cabeza tras una buena arrancada, formándose un grupo de ocho pilotos que se intercambiaron posiciones que cayó la bandera a cuadros de forma prematura por una caída.

Segundo fue Yuki Kunii, japonés de 16 años, que acaba de superar una lesión, mientras que tercero concluyó el español Carlos Tatay.

"En los entrenamientos sufrí un accidente y no conseguí un buen tiempo de vuelta", explicó Acosta a la página web oficial del campeonato, pero "en carrera empecé muy bien y luego me lo tomé con calma, ya que no quería cometer el mismo error que cometí en Assen", donde fue segundo. "En mitad de la carrera sentí que tenía un buen agarre, que podía pasar a todos mis compañeros, pero luego sufrí un deslizamiento. Me di cuenta de que era mejor seguir un poco y esperar el final de la carrera para ver qué pasaría, pero luego salió la bandera roja y yo fui el ganador", explicó. "Estoy muy feliz de haber ganado mi primera carrera de Rookies porque parecía estar atascado con el segundo puesto", declaró el piloto de Mazarrón, que este año fue segundo en Mugello y Assen.

Asimismo, en la segunda carrera del fin de semana, Acosta se quedó a 48 milésimas de segundo de subir al podio tras verse superado por el británico Max Cook. La victoria fue para el japonés Yuki Kunii, siendo segundo Carlos Tatay.

La temporada continuará el próximo mes de agosto, los días 10 y 11, en el circuito de Spielberg, en Autria. Misano (14 de septiembre) y Aragón (21 y 22) cerrarán el campeonato.