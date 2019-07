Jon Rahm conquista el Abierto de Irlanda por segunda vez

El español Jon Rahm se impuso este domingo por segunda vez en el Abierto de Irlanda tras desatarse en la cuarta y última jornada, en la que firmó una espectacular tarjeta de 62 golpes (8 bajo par) en el Lahinch Golf Club para remontar hasta la victoria.

Con un auténtico recital de juego, Jon Rahm, de 24 años, logró en Lahinch su octavo título profesional, el cuarto en el Circuito Europeo y el segundo en el Abierto de Irlanda, en el que ya ganó hace dos años para sellar su primer triunfo en el Tour continental.

La de este domingo es, además, su tercera victoria en las Rolex Series, que agrupa a los torneos más prestigiosos y mejor dotados del circuito. Anteriormente ganó el Irish Open y el DP World Tour Championship de Dubai en 2017.

Rahm, número 11 del mundo y que este lunes regresará al Top-10, cuenta ya con cuatro títulos en el Circuito Europeo, tres en el PGA Tour y uno en el Hero Challenge, torneo que no pertenece a ninguno de esos dos circuitos y organiza Tiger Woods. Su último triunfo lo logró el pasado 28 de abril en el Zurich Classic of New Orleans.

El jugador de Barrika (Vizcaya), que empezó el día a cinco golpes del líder, el ingles Robert Rock, firmo este domingo una tarjeta con un eagle y ocho birdies por un solo bogey para remontar y terminar victorioso el torneo con 264 impactos totales (16 abajo).

Tras igualar su mejor ronda en el circuito (62), Rahm aventajó en dos al inglés Andy Sullivan y el austríaco Bernd Wiesberger, y en tres al también español Rafa Cabrera Bello y los también ingleses Robert Rock, líder al inicio del último día, y Eddie Pepperell.

A cuatro impactos, empatados en la sexta plaza. terminaron Jorge Campillo, que rubricó el festival español en Lahinch; y otro inglés, Paul Waring. El mexicano Abraham Ancer lo hizo con -8 en el total.

Al acabar entre los diez primeros, Wiesberger, Rock y Waring lograron la clasificación para el Open Británico, cuatro y último de los majors de al año y que se jugará en el club Royal Portrush norirlandés del 18 al 21 de julio.

Jon Rahm es el tercer jugador que menos torneos ha necesitado (80) entre PGA Tour y European Tour, en alcanzar los siete títulos entre ambos circuitos. Sólo está por detrás de su compatriota José María Olazábal y el estadounidense Tiger Woods.

Rafa Cabrera Bello optó al triunfo en Irlanda, pero cuatro bogeys en los nueve segundos hoyos le apartaron de la pugna con Rahm, junto al que llegó a comandar la tabla.

En cuanto al resto de españoles, también acabaron bajo par Adri Arnaus (-9), Gonzalo Fernández Castaño (-8) y Alejan dro Cañizares (-5).