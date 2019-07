Ana Carrasco, decimonovena tras sufrir una caída en Donintong Park

Lo que mal empieza, mal acaba. Eso debe pensar Ana Carrasco, que ha tenido un fin de semana para olvidar en Donington Park, un circuito en el que el pasado curso subía a lo más alto del podio. No había encontrado la ceheginera el ritmo en los entrenamientos de Supersport300 disputados viernes y sábado. Ayer, en la Superpole, solo podía ser decimosexta, lo que la obligaba a una remontada. Pero hoy todo se ha ido al traste en los primeros minutos. Un choque con Borja Sánchez parecía dejar KO a Ana Carrasco, aunque la murciana volvió a la pista y lo intentó, sin embargo quedó en la decimonovena posición, muy lejos de los puntos.







El domingo se presentaba como un día perfecto para que Ana Carrasco pudiese dar otro bocado en la clasificación del Mundial, donde era segunda por detrás de Manu González. El actual líder del campeonato de Supersport300 no tomaba la salida después de la fuerte caída sufrida en los entrenamientos oficiales. Tampoco estaban en la parrilla de salida otros dos hombres fuertes, Scott Deroue y Marc García, no clasificados en la Carrera de Rescate por sendas caídas. Además, antes de que comenzara la carrera tanto Andy Verdoia como el poleman Ton Kawakami eran sancionados perdiendo sus posiciones en la primera línea por haber modificado la presión de sus neumáticos en la jornada del sábado, acción que ha supuesto su recolocación en el fondo del pelotón.Parecía que cada uno de los problemas que iban surgiendo favorecían a Ana Carrasco en su lucha por llegar al primer puesto del Mundial. La ceheginera llegaba a Donington Park tras haber ganado en Misano . Manuel González, líder, tiene 108 puntos.Pero las cosas no salieron como buscaba la murciana. El choque con Borja Sánchez en los primeros minutos de la carrera lo complicó todo. Aunque Ana Carrasco volvió a la pista,, no sumando ningún punto, por lo que, como Manu González tampoco pudo participar, todo queda igual en la lucha por el título mundial de Supersport300.Kevin Sabatucci (Team Trasimeno Yamaha) conquistaba el primer triunfo de su carrera en la sexta prueba de la temporada en la categoría de WorldSSP300, disputada en Donington Park, tras un final en grupo con Andy Verdoïa (BCD Yamaha MS Racing) y Nick Kalinin (Nutec - RT Motorsports por SKM - Kawasaki), dos de los supervivientes de una carrera que ha visto una cascada de incidentes y caídas a lo largo de sus 13 vueltas.