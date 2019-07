El segundo tren de Marcos Legaz

La historia de Marcos Legaz es una de esas novelas de terror que a veces escribe el fútbol. Un talento por pulir estrangulado por la impotencia de no poder brillar debido a los problemas físicos. Una lesión de espalda acabó con la ascendente trayectoria del delantero, argentino de nacimiento, en el Real Madrid Castilla, donde llegó a debutar en Segunda División B con Burgui, Raúl de Tomás, Marcos Llorente o Álvaro Medrán. Todos ellos han conseguido hacerse con su hueco en Primera División unos años más tarde, y eso es lo que intentará buscar a partir de esta temporada el nuevo jugador del Real Murcia tras su paso por el Imperial.

Marcos Legaz, que dio sus primeros pasos en el Plus Ultra, no quiere dejar escapar el segundo tren que se le ha cruzado en su camino. Por eso, tras más de treinta partidos disputados el pasado curso en Tercera División en los que recuperó sensaciones de no hace mucho tiempo, no va a dejar escapar la oportunidad que se le presenta desde el próximo miércoles (10 de julio) cuando el Real Murcia arranque la pretemporada. «He venido a jugar todo lo que pueda, si estoy bien, quiero jugar todos los minutos posibles», deciía ayer en su presentación oficial como futbolista del primer equipo en la que estuvo escoltado por Julio Algar, quien le subió a entrenar desde que cogió las riendas en el tramo final de la competición, y Cholo, exjugador grana y uno de sus primeros valedores desde que comenzó a darle patadas al balón.

«Es una alegría muy grande ver a Marcos en el Murcia porque lleva tres años muy amargos. Espero que sea su oportunidad para revindircarse tras ser campeón de España con el Real Madrid Juvenil en División de Honor, máximo goleador, y llegar al Castilla, porque no se le ha olvidado jugar al fútbol. Una plaga de lesiones le han impedido estar donde debe y estoy convencido que este año el Murcia va a contar con un jugador importante para hacer cosas bonitas», decía Cholo. Por su parte, Julio Algar, director deportivo del Murcia, comentó que Legaz «es un jugador pefectamente válido» para jugar en el equipo grana y que está convencido de que volverá a tener «la alegría que tiene que tener un jugador y las ganas de triunfar en este campo» porque no tiene «ninguna duda de su calidad».

El nuevo delantero del conjunto grana, de 23 años de edad, es capaz de desenvolverse en las tres posiciones de ataque -delantero, mediapunta y bandas- y asegura que es un jugador «rápido que le gusta asociarse con los compañeros» sobre el césped.

«Han sido varios años complicados, pero las lesiones están olvidadas, vengo de jugar 35 partidos con el Imperial», explicaba ayer Marcos Legaz ante los medios de comunicación. Y es que, tras abandonar la cantera del Real Madrid, llegó al filial del Deportivo, donde tampoco acabó su calvario. Tras su paso por el Fabril, recaló en el filial del UCAM Murcia CF, también en Tercera División, y esta temporada ha conseguido recuperar senaciones con el equipo de Javi Motos.



Las salidas siguen en 'pausa'

Por otro lado, Julio Algar, director deportivo del Real Murcia, hizo un balance sobre la situación de los jugadores que cuentan con contrato en vigor para la próxima camapaña pero a los que el Real Murcia no puede hacer frente económicamente. En el caso del delantero Rafa Chumbi, el madrileño aseguró que «mientras que no nos notifique lo contrario le esperaremos el miércoles, cuando arrancan los entrenamientos, al igual que a los fichajes y al resto de jugadores con contrato». En cuanto a la situación de los centrales Charlie Dean y Hugo Álvarez, Algar aseguró que todo «sigue igual» y que «nos encantaría poder hacer 22 esfuerzos económicos, pero solo podemos hacer tres o cuatro».