Ana Carrasco tendrá que remontar en Donington Park

No está siendo un buen fin de semana para Ana Carrasco. La ceheginera, que la pasada temporada ganó en el circuito británico, no acaba de encontrarse en los entrenamientos celebrados entre ayer y hoy. En la Superpole de Supersport300, la piloto murciana no ha podido colocarse en los puestos de cabeza, por lo que mañana le tocará remontar. Ana Carrasco ha acabado los entrenamientos oficiales, marcados por la lluvia, en la decimosexta posición. Peor le fueron las cosas al actual líder del mundial, el también español Manuel Gonzalez, que pagó las consecuencias de una pista muy peligrosa al estar mojado el asfalto. El piloto de Kawasika sufrió una dura caída y su moto le pasó por encima. Mañana domingo ocupará la decimotercera posición de la parrilla de salida.