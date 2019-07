La España de Laura Gil volverá a pelear por una medalla en el Eurobasket

La selección española femenina de baloncesto, vigente campeona de Europa, no falló y volverá a pelear por cuarta ocasión consecutiva por las medallas en un Europeo, tras sellar ayer su pase a las semifinales del Eurobasket de Serbia y Letonia, al vencer por 78-54 a Rusia. Un triunfo que trajo como premio añadido la clasificación de las de Lucas Mondelo para el preolímpico, último paso previo a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde España tratará de volver a subir al podio, tal y como hizo en Río en 2016, donde se colgó la medalla de plata.

Objetivo que no se antoja un imposible si el conjunto español logra mostrar en la capital japonesa la solidez e intensidad defensiva que exhibió este jueves ante Rusia. Y es que España, con la murciana Laura Gil en sus filas, dio toda una lección en defensa, tal y como reflejaron no sólo los 54 puntos en los que dejó al equipo ruso, sino las apenas tres canastas -dos de ellas desde la línea de tiros libres- que concedió a toda una jugadora estrella como María Vadeeva.

La jovencísima jugadora rusa, una baloncestista destinada a dominar el baloncesto europeo en un futuro no muy lejano, se diluyó ante la intensidad defensiva del conjunto español, que no le concedió ni el más mínimo respiro. Cuando Vadeeva no se estrelló ante Astou Ndour fue un inconmensurable Laura Nicholls la encargada de maniatar a la jugadora rusa, que no logró anotar su primer tiro de campo hasta los últimos segundos del segundo cuarto. Todo un lastre para el conjunto ruso, que carente de los puntos de su gran estrella, se fue poco a poco desmoronado, ante la solidez del conjunto español.

A diferencia de Rusia, que demostró una excesiva dependencia de Vadeeva, la selección española desplegó una sensacional actuación coral, en la que todas y cada una de las jugadoras aportaron al triunfo. Si Nicholls y Ndour brillaron con sus puntos y rebotes en la pintura, la alero Marta Xargay recuperó el acierto de la primera jornada y demostró su fiabilidad en el lanzamiento exterior. Puntos y rebotes a los que se sumaron el carácter y la lucha de jugadoras como Silvia Domínguez, Cristina Ouviña y Anna Cruz, que con su trabajo, muchas veces oscuro, acabaron por catapultar al triunfo al conjunto español.

Una victoria que España dejó prácticamente encarrilada al llegar al descanso con los 19 puntos de ventaja que logró alcanzar (44-25) a falta de una veintena de segundos para la conclusión del segundo cuarto. Renta que culminó el demoledor parcial de 13-0 que las de Lucas Mondelo endosaron a la selección rusa en los tres minutos finales del segundo parcial.

Ciento ochenta segundos en los que España mostró todas las virtudes, desde la intensidad defensiva a la inteligencia en ataque, pasando por la agresividad en la lucha por el rebote, que le ha permitido no faltar desde 2013 a la cita con las semifinales en ninguna gran competición internacional. Una lucha por la medallas de la que Rusia no tuvo la oportunidad de apear al equipo español, pese al empeño de la gigantesca Natalia Vieru, que con su canastas al final del tercer cuarto (61-45) logró frenar momentáneamente el vendaval español.

Pero España no estaba dispuesta a que nada, ni nadie cuestionase su dominio sobre la pista y mucho menos Astou Ndour, máxima anotadora de partido con 24 puntos, que con un sensacional triple volvió a llevar la ventaja del equipo español (66-47) hasta los 19 punto.

Una renta que ya no dejaría de crecer hasta el final, pese a que Lucas Mondelo, pensando en el duelo de semifinales que le medirá el próximo sábado con el vencedor del Serbia-Suecia, dio descanso a piezas básicas, lo que no afectó al marcador como reflejó el 78-54 final. La capitana de la selección española femenina de baloncesto, Laia Palau, no dudó en calificar de «inmortal» al conjunto español, que por séptimo año consecutivo peleará por las medallas en un gran torneo internacional, tras sellar su pase a las semifinales.