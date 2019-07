Charlie Dean: "Me parece una falta de respeto que me ofrezcan 25.000 euros para quedarme"

Al Real Murcia se le atasca la 'operación salida' después del adiós del centrocampista Sergi Maestre y el lateral David Forniés, quienes han firmado por el Badajoz y el FC Cartagena respectivamente. Y es que las líneas rojas presupuestarias hacen que no pueda hacerle frente a las fichas de los jugadores que cuentan con contrato en vigor. En esa situación se encuentra el central Charlie Dean, quien ayer declaró en una entrevista a Onda Regional que está dispuesto a «ayudar» para marcharse pero siempre con una contraprestación económica al contar con dos años más de contrato. «Creo que es una falta de respeto que me ofrezcan 25.000 euros para quedarme, claro que hay jugadores mucho mejores que yo, pero en algunos casos se habla de llegar a los 40.000 euros y públicamente se ha hablado de 60.000 para fichar a un delantero. Eso me parece faltar el respeto a mí y a mis compañeros, no hay credibilida», explicaba en la entrevista radiofónica.

«Comprendo la situación del Murcia totalmente y siempre he intentado ayudar al club siendo sincero. Pero también tienen que entender mi situación, porque la pasada temporada rechacé a equipos de Segunda División y se portaron genial conmigo. Estoy contento porque me he sentido importante en el equipo que he querido estar, si ellos no quieren que esté voy a ayudar a irme, pero no puedo irme gratis al tener dos años más», explicaba el jugador y añadió que «el último día que hablé con Julio Algar me dijo que solo me podía ofrecer unos veinte o veinticinco mil euros, que para no gastar el tiempo o reirse de mí que me podía marchar. Le dije que iba ayudar al club pero que hablase con mi representante, y ahí está la cosa».

El central afirmó que ve «muy complicado» seguir en el conjunto grana la próxima temporada ante la postura del club, aunque avisó de que si la situación no se ha solucionado para el comienzo de la pretemporada (10 de julio), estará en Cobatillas con total normalidad. «Tengo contrato en vigor y el día 10 voy a ser un compañero más, comprometido, sin tener problemas con nadie y luchando por un puesto», aseveró en el anterior medio citado. Además, no evitó hablar sobre la posiblidad de recalar en otros equipos de la Región como el UCAM o el Cartagena, con los que admitió que ha habido un primer contacto. «La gente puede mirar mi trayectoria, y nunca me he ido a un equipo rival. Claro que se puede dar, pero a día de hoy solo estoy pensando en solucionar mi tema con el Murcia. Han habido conversaciones, pero eso lo lleva mi representante», dijo.