Valverde: "Vengo sin presión ninguna, sobre todo a ayudar Quintana y Landa"

El murciano del Movistar Team Alejandro Valverde, que a sus 39 años es el vigente campeón del mundo y acaba de proclamarse también campeón de España, dijo este jueves que encara el Tour de Francia como escudero de los líderes de su equipo: el colombiano Nairo Quintana y el español Mikel Landa.



"Vengo sin presión ninguna, sobre todo a ayudar a los líderes que son Nairo y Mikel", declaró el murciano en la rueda de prensa del Movistar Team antes de que la ronda francesa arranque el sábado en Bruselas.



El veterano ciclista murciano insistió en que su papel será el de acompañar a Quintana y Landa para intentar que el equipo consiga la victoria en la general en París.



"Uno siempre tiene ambiciones, pero una de ellas no es luchar por el maillot amarillo. Venimos a otra cosa. Ellos están muy bien y yo vengo al 100 % por ellos", agregó Valverde.





