Edu Luna, tal y como adelantó la opinión

Cada vez que el Real Murcia anuncia oficialmente un fichaje, el comunicado no causa ningún revuelo. Antes de que alcen las armas, diré que cuando hablo de ausencia de sorpresa no me refiero a la calidad de los refuerzos sino al empeño de algunos miembros del consejo de administración de filtrar nombres incluso con varios días de antelación.

Nunca he trabajado en un club de fútbol. Posiblemente nunca lo haga. Pero imagino que tiene que dar un gustillo especial que los periodistas no sean capaces de contar ni un solo fichaje, que los aficionados sean los primeros en enterarse por el propio club del nombre del entrenador o de los jugadores que van llegando, independientemente de que estos sean más o menos conocidos. No sé lo que opinarán ustedes. Para mí, un equipo sin filtradores, es un equipo profesional.

En el Real Murcia no piensan lo mismo. En el Real Murcia pelean por ver quién filtra más y antes. Tanto que, aunque rechaces sus informaciones, son capaces de bombardearte el móvil para intentar aburrirte. Y no crean que exagero. De hecho les diré que nunca antes había vivido algo igual.

Se filtra todo, absolutamente todo, y los fichajes, como no podía ser de otra manera, también. «Todo lo que das, vuelve», deben pensar en las oficinas de Nueva Condomina. Por eso, de los siete refuerzos que se han anunciado hasta hoy, ni uno solo se ha permitido el lujo de darlo en exclusiva el Real Murcia en sus medios oficiales. Todos ellos han sido lanzados desde el consejo para que los periodistas tengamos nuestra dosis diaria de alimento.

Les cuento esto porque en estos días, como cada verano, serán testigos de la guerra de los adelantos de fichajes. En la sección de Deportes de La Opinión llevamos algo más de un mes preparándonos para la batalla, aunque, en nuestro caso, como espectadores. Un sofá blandito, una nevera grande, muchas cervezas y varios platitos de jamón del bueno. En esas estábamos, un poco aburridos por lo orquestado que está todo, cuando hace unos días descubrimos que hasta nosotros, sin quererlo ni buscarlo, íbamos a tener también nuestra primicia.

Todo empezó cuando alguien habló del interés por Edu Luna, defensa del FC Jumilla. No podía ser verdad, pensamos. Pero sí lo fue. El martes por la tarde el Real Murcia confirmaba la llegada del murciano.

Nunca le he dado importancia a adelantar nombres de jugadores, pero por si este verano no nos encontramos en otra como en esta, pelearé con uñas y dientes por reclamar para La Opinión el fichaje del central murciano. Y lo haré con pruebas, porque nuestro acierto viene de largo, concretamente del 20 de abril. Solo tienen que buscar la crónica del partido entre el FC Jumilla y el Real Murcia. En ese artículo, en el que se contaba la victoria grana en el Uva Monastrell, una servidora escribía que «el hombre que se convirtió en el mejor de los de Julio Algar estaba en el bando contrario y se llama Edu Luna. El defensa murciano se ganó sobre el césped del Uva Monastrell un contrato para la temporada que viene, pero no una renovación con el FC Jumilla. Con una actuación como esa, su premio debería ser mucho mejor, un contrato para formar parte de la plantilla 2019-2020 del Real Murcia».

Pues eso, que después de ver los dos errores clamorosos de Edu Luna que permitieron que los murcianistas lograran tres puntos vitales -posiblemente los más importantes de la segunda vuelta-, la historia no podía acabar de otra forma.