El Real Murcia refuerza su defensa con el fichaje de Edu Luna

Edu Luna, durante un el Jumilla-Real Murcia del pasado curso. pepe valero

El conjunto grana también presenta al portero Alberto Lejárraga.

El Real Murcia continúa armando su plantilla para la próxima temporada y el club cerró ayer el fichaje del central Edu Luna, como publicó a través de sus canales oficiales. El defensa murciano, de 24 años de edad, llega procedente del FC Jumilla, que descendió a Tercera al no pasar la eliminatoria de promoción y posteriormente ha sido descendido a Preferente en los despachos por el impago de 52.000 euros, y destaca por su dominio en el juego aéreo gracias a su 1,91 metros de estatura.

El pasado curso disputó un total de 20 partidos a las órdenes de Leonel Pontes, todos ellos titular, aunque en la recta final del curso no entró en los planes del entrenador portugués.

Luna ha pasado por las filas del Águilas o el filial del UCAM en Tercera División, y posteriormente debutó en la categoría de bronce con el Arenas de Getxo. De hecho, gracias a sus buenas actuaciones con el conjunto vasco, regresó al equipo universitario para realizar la pretemporada con el primer equipo. Sin embargo, finalmente Pedro Munitis no le incluyó en sus planes y fue cedido al FC Jumilla.

El central murciano recala en una posición cargada de incógnitas, ya que a día de hoy se desconoce el futuro de jugadores como Hugo Álvarez o Charlie Dean, a los que el club ya les ha comunicado que no pueden asumir sus fichas. El próximo miércoles 10 de julio arranca la pretemporada del plantel que dirigirá Adrián Hernández, y todo apunta a que Armando actuará como central ante los movimientos que se esperan para esa posición.

Por otro lado, Alberto Lejárraga ya conoce la portería que deberá defender la próxima temporada tras ser presentado ayer con el Real Murcia. El guardameta aterriza en el conjunto grana desde el Recreativo Granada, con el que disputó el pasado curso un total de 30 partidos en el grupo IV de Segunda División B, y llega a la Nueva Condomina cargado de ilusión después de dos campañas en el filial andaluz. «A un club como el Murcia es imposible decirle que no. Desde el primer momento que supe del interés, para mí fue un orgullo enorme por lo que significa este equipo para la ciudad e incluso para el fútbol español», afirmó el portero madrileño y añadió que «hay que ser cautos con el objetivo» del equipo grana para la próxima temporada. «El Murcia debe estar más arriba por lo que significa, pero hay que trabajar desde la humildad y no lanzar las campanas al vuelo, el objetivo no puede ir más allá de cada semana», aseguró.

Además, Julio Algar, director deportivo del equipo murciano, desveló que no cuenta con los otros porteros que actualmente tiene en nómina el Real Murcia -Simón Ballester y Quique Cebría- y espera resolver el caso de Tanis en los próximos días. «A los porteros se les avisó desde el principio que la intención era la de fichar, incluso a Santomé que ya ha salido. Lo que no es normal que en el caso de Cebriá se fiche a un jugador en enero para el Imperial con contrato para el primer equipo.

Lo de Tanis es un tema que intentaremos resolver en los próximos días. Hay un límite de salario que no podemos rebasar, pero los jugadores también deben hacer un esfuerzo para quedarse de verdad y no solo por tener contrato, así que cuanto antes nos informe de su decisión será lo mejor para todos», explicó Algar.

El delantero Rafa Chumbi se encuentra en la agenda del Badajoz

El Real Murcia regresa a los entrenamientos dentro de una semana, el próximo miéroles 10 de junio, sin embargo, el conjunto grana todavía tiene bastante trabajo por realizar en los despachos. Y es que, ante las limitaciones presupuestarias marcadas desde el consejo de administración, el conjunto grana todavía no ha desvelado los nombres de los futbolistas que, pese a tener contrato, tienen muy difícil su continuidad.

En ese grupo se encuentra el delantero Rafa Chumbi, quien tras realizar un esfuerzo económico durante la temporada, todavía es un incógnita su continuidad. Las actuaciones del jugador aguileño en el tramo final de la temporada no han caído en el olvido y, según ha podido conocer esta Redacción, equipos como el Badajoz ya le han incluido en su agenda.