Rafa Mir, rumbo a Primera

El fútbol murciano tendrá la próxima temporada a un futbolistas más en la máxima categoría. A Pedro León, Andrés Fernández, Portu y Toni Villa, se unirá Rafa Mir, el flamante campeón de Europa con la selección española sub-21. «Tengo claro que mi ilusión es jugar ahora en Primera Divisón. Pertenezco al Wolverhampton –club inglés con el que tiene contrato tres temporadas más– y no sé en estos momentos qué me deparará el futuro. Eso son cosas de mi agente y ahora iremos perfilando lo que será la nueva campaña», manifestó ayer el delantero de Javalí Nuevo en un acto de homenaje que se desarrolló en la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, donde el futbolista recibió varios obsequios.

Después de vivir el pasado domingo en la final del Europeo sub-21, donde España se impuso a Alemania, una gran noche, Rafa Mir regresó a Murcia y hoy impartirá en su pueblo natal un campus que ya lleva cuatro años desarrollando. El espigado delantero recordó del torneo continental, donde el combinado español tuvo un decepcionante inicio, que «al final todo dependía de nosotros. Sabíamos que esa era nuestra fuerza y la aprovechamos. Tuvimos fe cuando las cosas se pusieron mal y creo que al final fuimos justos vencedores, haciendo un torneo de menos a más y un buen fútbol», expresó el jugador, quien estuvo acompañado en la recepción en la Federación por uno de sus vicepresidentes, Jesús Zapata, y el director de comunicación, Pedro Julio de Zafra.

Rafa Mir, después de lograr hace un año el ascenso a la Premier con el Wolverhampton, ha jugado esta última temporada en Segunda División con Las Palmas: «Allí he crecido mucho a nivel personal y futbolístico», dijo, aunque admitió que «las cosas no salieron como queríamos, no podemos engañar a nadie. Teníamos un gran equipo y acabamos en una posición que no esperábamos ni merecíamos, pero a mí me ha servido a nivel personal para crecer como futbolista y persona, y es lo que me llevo». Su futuro, como el propio jugador avanzó, está en Primera, siendo uno de sus posibles destinos el Granada, que ya se ha interesado por su cesión.

El futbolista, que en una temporada en edad cadete militó en el Real Murcia, también mostró su apoyo al club: «Es verdad que el Murcia pasa por una situación complicada, pero es un club grande, histórico, es de los murcianos. Todos tenemos que estar con ellos. Sé lo que pasó con la campaña de las pulseras, yo tengo unas cuantas en casa», terminó diciendo.