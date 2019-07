Forniés abandona el Real Murcia

El Real Murcia sigue dando pasos en su planificación deportiva. Tras iniciar la semana dando a conocer los fichajes del portero Lejarrága, del delantero Alberto Toril y del central Edu Luna, el club grana ha confirmado la salida de David Forniés. El lateral izquierdo ha llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que tenía firmado y que se extendía hasta junio de 2020. Según informa la entidad murcianista en un comunicado, el ilicitano ha perdonado la totalidad del dinero que tenía firmado para esta temporada 2019-2020.



David Forniés pone fin a una etapa de dos campañas en el Real Murcia. El lateral, que también tenía un salario que no se ajustaba a lo que baraja actualmente el club, ha decidido abandonar Nueva Condomina. El pasado mercado invernal ya estuvo cerca de salir del club grana, sin embargo en los últimos días de enero aceptó rebajarse la ficha de esa campaña y continuar vinculado a la plantilla murcianista.



En sus dos temporadas como grana, Forniés, que llegó procedente de la Cultural Leonesa, ha disputado un total de 62 partidos, siendo en 58 de ellos titular. Además, consiguió su único gol con la elástica murcianista en la victoria por 2-0 ante el Villanovense en la campaña 2017/2018.



Tras el anuncio de su marcha, el Real Murcia le agradecía "su trabajo y dedicación constante durante todos estos años, además del esfuerzo realizado para ayudar y pensar en la institución. Suerte en tu futuro deportivo y nuevas experiencias".



Por su parte el futbolista indicaba que "ha sido una época complicada en la que no hemos podido lograr el ansiado objetivo de un ascenso que sin duda merece un club como este". "Quiero dar las gracias a la entidad, a los compañeros y sobre todo a la afición que nos ha arropado en los momentos más difíciles", continuaba. Para cerrar su despedida el ilicitano decía que "tengo la seguridad de que el Real Murcia acabará estando en lo más alto, pero ha llegado el momento de buscar nuevos retos y motivaciones profesionales en los que pueda seguir aportando todo lo que esté en mi mano".





Desde el club queremos su agradecer tu trabajo y dedicación constante durante todos estos años. Suerte en tu futuro deportivo y nuevas experiencias. ¡Gracias, @Fornies_3! pic.twitter.com/nI6Bx5k5ap — Real Murcia CF. SAD (@realmurciacfsad) 3 de julio de 2019

La salida de Forniés se produce después de las de Sergi Maestre, Manel Martínez, Santomé y Dani Aquino. Este último es el único que ha dejado un pellizco en caja. Su nuevo club, el Piast Gliwice ha pagado algo más de 30.000 euros, cifra a la que hay que sumar los alrededor de 10.000 euros que el delantero murciano tenía pendientes de pago dentro del concurso y que ha perdonado a la entidad.Todavía tiene que seguir trabajando Julio Algar en la salida de jugadores, y es quetampoco entran en los planes del Real Murcia. Además, se está intentando que Armando y Chumbi acepten una rebaja importante de salario para que se mantengan en la plantilla que entrenará Adrián Hernández.Por otro lado, Ian Mackay, quien acababa contrato el 30 de junio con el Real Murcia, ha firmado con el Sabadell, equipo del Grupo III de Segunda B. El meta gallego vuelve a la entidad arlequinada, por la que ya pasó en la campaña 2011-2012, aunque una lesión en pretemporada le impidió competir por la titularidad, que ya no recuperaría, jugando solo cinco partidos.