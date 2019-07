Edu Luna refuerza la defensa del Real Murcia

El Real Murcia continúa armando su plantilla para la próxima temporada y el club acaba de hacer oficial la contratación del central Edu Luna. El defensa murciano, de 24 años de edad, llega procedente del FC Jumilla, descendido a Preferente en los despachos, y destaca por su dominio en el juego aéreo gracias a su 1,91 metros de estatura. El pasado curso disputó un total de 20 partidos a las órdenes de Leonel Pontes, todos ellos titular, y ha pasado por las filas del Águilas o el filial del UCAM en Tercera División.

Por otro lado, Alberto Lejárraga ya conoce la portería que deberá defender la próxima temporada tras su presentación con el Real Murcia. El guardameta aterriza en el conjunto grana desde el Recreativo Granada, con el que disputó el pasado curso un total de 30 partidos en el grupo IV de Segunda División B, llega a la Nueva Condomina cargado de ilusión después de dos campañas en el filial andaluz. "A un club como el Murcia es imposible decirle que no. Desde el primer momento que supe del interés, para mí fue un orgullo enorme por lo que significa este equipo para la ciudad e incluso para el fútbol español", afirmó el portero madrileño y añadió que "hay que ser cautos con el objetivo" del equipo grana para la próxima temporada. "El Murcia debe estar más arriba por lo que significa, pero hay que trabajar desde la humildad y no lanzar las campanas al vuelo, el objetivo no puede ir más allá de cada semana", aseguró.

Además, Julio Algar, director deportivo del equipo murciano, desveló que no cuenta con los otros porteros que actualmente tiene en nómina el Real Murcia -Simón Ballester y Quique Cebría- y espera resolver el caso de Tanis en los próximos días. "A los porteros se les avisó desde el principio que la intención era la de fichar, incluso a Santomé que ya ha salido. Lo que no es normal que en el caso de Cebriá se fiche a un jugador en enero para el Imperial con contrato para el primer equipo. Lo de Tanis es un tema que intentaremos resolver en los próximos días. Hay un límite de salario que no podemos rebasar, pero los jugadores también deben hacer un esfuerzo para quedarse de verdad y no solo por tener contrato, así que cuanto antes nos informe de su decisión será lo mejor para todos", explicó Algar.