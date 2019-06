Una veintena de jugadores acuden a la llamada del Lorca

El Lorca FC llevó a cabo la primera de las dos jornadas de captación que había previsto para componer su plantilla de cara a la próxima temporada en Tercera División al proponer jugar gratis en el conjunto lorquino. Hoy será el turno para la siguiente convocatoria. Sobre las siete de la tarde se llevó a cabo la primera de ellas. Aunque, finalmente no ocurrió en el estadio Artés Carrasco como pretendía el presidente Roberto Torres, sino en el campo anexo al Mundial-82,un terreno de juego más pequeño de césped artificial, dentro del Polideportivo La Torrecilla.

En la primera convocatoria estuvieron presentes numerosos representantes, quienes llevaron jugadores jóvenes con la finalidad de que el proyecto del Lorca FC sirva para promocionarles. Aunque los emolumentos salgan de los propios intermediarios ,ya que el club lorquino ya ha anunciado que no pagará sueldos a ninguno de los componentes de su plantilla de cara al próximo curso. Unos veinte jugadores estuvieron peloteando y echando un partidillo ante la atenta mirada de numerosos curiosos, entre los que se encontraban técnicos de la zona. El entrenamiento estuvo dirigido por el sobrino de Roberto Torres y se espera cerrar al entrenador la próxima semana.

La segunda convocatoria será hoy sábado a las diez de la mañana en el mismo lugar. Se esperan a los mismos jugadores de ayer y alguno más. Roberto Torres, quien tuvo un encuentro informal con la concejala de Deportes, Irene Jódar, comentó que «la verdad es que me ha llamado la atención la repercusión que ha tenido nuestra iniciativa cuando la considero lo más normal del mundo. No podemos pagar seguridad social, por lo tanto no podemos pagar salarios. Nuestro proyecto es una gran oportunidad para que los jugadores sub-23 que vamos a tener,l a mayoría de ellos,s e promocionen en un gran club como el nuestro. Seguro que muchos se van a sorprender con el equipo que vamos hacer», expresó. Dicha convocatoria dio el salto a los medios nacionales en los últimos días, al busca futbolistas gratis para disputar la cuarta categoría del fútbol español.